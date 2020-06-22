Galatasaray, Radamel Falcao'nun arka alt adale grubunda birinci derece zorlanma (kısmi kas hasarı ve kanama) tespit edildiğini ve Kolombiyalı golcünün tedavisine başlandığını açıkladı
İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:
Oyuncumuz Radamel Falcao’nun, bugün sponsor hastanelerimizden Bahçelievler Medical Park Hastanesi’nde yapılan tetkikleri sonrasında, sağ arka alt adale grubunda birinci derece zorlanma (kısmi kas hasarı ve kanama) tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.
https://twitter.com/GalatasaraySK/status/1275045811039219712