Galatasaray'dan Falcao açıklaması

Galatasaray'dan son dakika Falcao açıklaması geldi. Gaziantep FK maçının 2. yarısında sakatlanarak oyundan çıkan yıldız golcünün sağ arka adalesinde 1. derece zorlanma tespit edildiğini açıklandı.

22 Haziran 2020, Pazartesi 15:45 Son Güncelleme:
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Galatasaray'dan Falcao açıklaması

Galatasaray, Radamel Falcao'nun arka alt adale grubunda birinci derece zorlanma (kısmi kas hasarı ve kanama) tespit edildiğini ve Kolombiyalı golcünün tedavisine başlandığını açıkladı

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

Oyuncumuz Radamel Falcao’nun, bugün sponsor hastanelerimizden Bahçelievler Medical Park Hastanesi’nde yapılan tetkikleri sonrasında, sağ arka alt adale grubunda birinci derece zorlanma (kısmi kas hasarı ve kanama) tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.



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