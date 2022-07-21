MENÜ

Galatasaray'dan Evander çıkarması!

Son dakika Galatasaray transfer haberi... Galatasaray Yönetimi, on numara transferini bitirmek için Danimarka'ya gidiyor. Sarı-Kırmızılılar Evander'in transferi için Midtjylland ile görüşecek.

21 Temmuz 2022, Perşembe 17:17 Son Güncelleme:
- A +
Galatasaray'dan Evander çıkarması!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray , 10 numara pozisyonu için Brezilyalı futbolcu Evander ile görüşmelere başlamış ancak Danimarka kulübü Midtjylland'ın yüksek bonservis isteği süreci yavaşlatmıştı.

İlgili Haberler
Evander kimdir, kaç yaşında? Evander nereli, hangi takımlarda oynadı, kaç gol attı?


Yönetim Danimarka'ya gidiyor

Galatasaray Evander transferi için Danimarka’ya çıkarma yapıyor. Pazarlıklarda son aşamaya gelinen Brezilyalı 10 numara Evander için Erden Timur, Midtjylland kulübü ile görüşmek için Danimarka’ya gidiyor. Sarı-kırmızılı ekip oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Yakup Çınar/Fanatik Özel

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...