Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray , 10 numara pozisyonu için Brezilyalı futbolcu Evander ile görüşmelere başlamış ancak Danimarka kulübü Midtjylland'ın yüksek bonservis isteği süreci yavaşlatmıştı.





Yönetim Danimarka'ya gidiyor

Galatasaray Evander transferi için Danimarka’ya çıkarma yapıyor. Pazarlıklarda son aşamaya gelinen Brezilyalı 10 numara Evander için Erden Timur, Midtjylland kulübü ile görüşmek için Danimarka’ya gidiyor. Sarı-kırmızılı ekip oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Yakup Çınar/Fanatik Özel