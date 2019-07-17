G.Saray'ın, Celto Vigo'dan bonservis bedeli olmadan kadrosuna katmaya hazırlandığı Emre Mor'la yaptığı pazarlıkların detayları ortaya çıktı. İspanyol ekibinde yılda 1 milyon Euro kazanan 21 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılarla ilk görüşmesinde kapıyı 3 milyon Euro'dan açtığı ancak olumsuz yanıt alınca geri adım atmak zorunda kaldığı öğrenildi. Yöneticilerin Mor'a, "Bu takımın kaptanı Selçuk İnan 4 milyon TL alıyor. Bu parayı vermemiz söz konusu değil. Daha yaşın çok genç olmasına rağmen Galatasaray senin için son fırsat olabilir. Bize göre paradan önce kendini yeniden ispatlamayı önemse" diyerek rest çektiği öğrenildi. Emre'nin bunun üzerine 4 milyon TL'nin karşılığı olan 625 bin Euro'yu kabul ettiği belirtildi.

(Sabah)