Galatasaray , Eden Hazard ve Mauro Icardi transferleri için gözü karartmış durumda. Operasyonu bizzat yürüten Erden Timur'un, başkan Dursun Özbek'le yaptığı son görüşmede, her iki yıldız için de tüm şartları zorlama konusunda destek ve yetki aldığı öğrenildi.

Timur'un, her iki oyuncuyla da son derece pozitif temaslarda bulunduğu, ancak kulüplerin futbolcuları elden çıkarmaya sıcak baksalar da maddi açıdan zorlayıcı talepleri olduğu belirtiliyor. Özbek'le yaptığı görüşme sonrası Erden Timur, Real Madrid ve PSG yetkilileriyle tekrar bir araya gelerek, özellikle de maaşların bir bölümünün karşılanması noktasında daha yapıcı bir öneri sunmayı hedefliyor.

En ciddi talibi Cim Bom

İspanyol gazetelerine göre, Eden Hazard'ın yıllık ücretinin 4 milyon Euro'luk kısmının karşılanması halinde, Real Madrid Belçikalı yıldızı kiralama konusunda hiçbir sorun çıkarmayacak. 31 yaşındaki hücum oyuncusunun bedelsiz olarak kiralanması gündemde. Kontratta herhangi bir satın alma opsiyonu da düşünülmüyor.

3 milyon Euro'luk teklif

Galatasaray'ın son yaptığı teklifin ise 3 milyon Euro bandında olduğu ifade ediliyor. Erden Timur'un, yapılması planlanan yeni teklifi en kısa sürede Madrid kulübüne ileteceği öğrenildi. Önceki gün AS gazetesinde yer alan manşette, Hazard'ın en ciddi talibinin Galatasaray olduğu detayı da dikkat çekiciydi.





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Kiralama bedeli olmayacak

Icardi de tıpkı Eden Hazard gibi astronomik rakamlar karşılığında kariyerine devam ediyor. Ancak yine Real Madrid'le yapılan görüşmedeki gibi, PSG'nin yıldız futbolcuyu kiralama konusunda herhangi bir bedel talep etmemesi, Aslan'ın iştahını kabartıyor. Buna karşın, Fransız devi, 29 yaşındaki santrforun maaşının karşılanmasıyla ilgili Galatasaray'dan daha fazla beklenti içinde.

Fransa'da yayın yapan gazetelere göre bu bedel 6 milyon Euro civarında. Galatasaray ise maksimum 4 milyon Euro civarında bir yıllık ücretle operasyonu tamamlamayı hedefliyor. Taraflar, son pazarlıkları yapmak üzere önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelecek.

Gözler artık Belotti'de

Galatasaray uzun süredir transfer gündemini meşgul eden Andrea Belotti'ye son teklifini yaptı ve beklemeye geçti. Aklının Roma'da olduğu bilinen İtalyan santrforla, son olarak Jose Mourinho'nun bir konuşma yaptığı ve "Bizden haber bekle" dediği öğrenildi. Kadrosundan bazı oyuncuları göndermeye çalışan Roma, bütçede yer açtıktan sonra Belotti'yi kadrosuna katmayı planlıyor.

28 yaşındaki santrfor da daha önce rest çekmesine rağmen, henüz başka bir hamle yapmadı ve kendisine gelen tüm teklifleri ya reddediyor ya da bekletiyor. Belotti'nin beklettiği tekliflerden biri de Galatasaray'a ait. Sarı-Kırmızılılar, yıldız golcüyle yeni bir görüşme daha yapmamaya karar verdi. İtalyan yıldızın Galatasaray'a vereceği son cevaba göre yeni bir yol haritası belirlenecek.

Kaan ve Mert yine gündemde!

Sarı-Kırmızılı kulüpte Kaan Ayhan ve Mert Müldür aşkı yeniden alevlendi. Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, her iki oyuncu için bir kez daha Sassuolo kulübüyle masaya oturmaya hazırlanıyor. Bu defa hem Kaan'ın hem de Mert'in Galatasaray'da oynama isteği koz olarak kullanılacak.

Sarı- Kırmızılılar'ın hedefi, Nelsson'un 25 milyon Euro'luk çıkış maddesiyle satılması halinde, bu paranın 12 milyon Euro'luk bölümünü Kaan Ayhan ve Mert Müldür takviyeleri için kullanmak. Ancak Nelsson transferi gerçekleşmese de Kaan Ayhan için Sassuolo'ya yine ciddi bir teklif yapılacak. Yeni sağ bek Dubois'nın sakatlığını atlatması ve Sassuolo'nun bonservisinde indirime gitmemesi halinde ise Mert Müldür'ün transferinden vazgeçilebilir.

Sol beke Ballo Toure

Galatasaray'da uzun süredir gündemde olmayan bir bölgeye daha transfer için yeni isimler eklenmeye başlandı. İtalyan basınında yer alan haberlerde, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un mevcut sol bek Van Aanholt'tan memnun olmadığı, bu nedenle bir takviye daha talebinde bulunduğu ileri sürüldü. Bu doğrultuda görüşülen ilk ismin de Milan'da forma giyen 25 yaşındaki Fode Ballo Toure olduğu iddia edildi.

Piyasa değeri 3.5 milyon Euro olarak gösterilen Senegalli oyuncunun, İtalyan kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray sezon başında sol beke alternatif olarak Altay'dan Kazımcan Karataş'ı transfer etmişti.







