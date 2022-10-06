Katar'da yapılacak 2022 Dünya Kupası için geri sayım başladı. Ocak ayında oynanacak şampiyona öncesi Milli takımların kampa girmesi gerektiğinden, liglere erken ara verilecek. Galatasaray 'da bu aranın fırsata dönüştürülmesi planlanıyor. Sarı- Kırmızılılar, Antalya'da yapılacak kamp programını şimdiden şekillendirmiş durumda. Ayrıca Avrupa'nın elit kulüpleriyle hazırlık maçları ve özel turnuvalar konusunda görüşmeler yapılıyor. Galatasaray böylece yaz döneminde seçim krizi, geciken transferler gibi sebeplerle tam randımanlı yapılamayan kamp sürecini, devre arasında telafi etmeye çalışacak.

Eski liste gündemde

Kamp programını şimdiden yapan Galatasaray'ı ara transfer döneminde de yoğun günler bekliyor. Yaz dönemine damgasını vuran Erden Timur, sezon başında isteyip de alamadıkları bazı oyuncularla hâlâ görüştüğünü, onları kadroya dahil edebilmek üzere girişimlerde bulunacaklarını söyledi.