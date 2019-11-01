Galatasaray Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda yer alan ve Koç Holding grubuna bağlı olan Divan Restaurant'ın sözleşmesini Terim'in istediği üzerine feshetmişti. Yönetici Yusuf Günay sözleşmenin feshedilmesi ile ilgili bir tazminat ödenmeyeceğini açıkladı.

Kaynak: Takvim