Galatasaray'dan Divan Restaurant'a tazminat yok!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkındaki açıklamaları sonrasında Türk Telekom Stadı'ndaki Koç'un Divan Restaurant'ının sözleşmesi feshedilmişti. Sarı kırmızılılardan gelen açıklamada Koç grubuna bu fesih nedeniyle tazminat ödenmeyeceği belirtildi.
Galatasaray Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda yer alan ve Koç Holding grubuna bağlı olan Divan Restaurant'ın sözleşmesini Terim'in istediği üzerine feshetmişti. Yönetici Yusuf Günay sözleşmenin feshedilmesi ile ilgili bir tazminat ödenmeyeceğini açıkladı.
Kaynak: Takvim