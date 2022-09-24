Süper Lig'de ilk 7 hafta sona erdi, milli araya girildi. Adana Demirspor sürpriz bir şekilde ilk bölümü lider tamamlarken, Galatasaray averajla Mavi Şimşekler'in hemen ardında yer aldı. Emre Belözoğlu'nun Medipol Başakşehir'i bir maç eksiğine rağmen 3. sırayı kaparken, Beşiktaş ve Konyaspor da 4. ve 5. olarak yer aldı. Yine bir maçı eksik olan Jesus'lu Fenerbahçe de zirvenin sadece 3 puan gerisinde 6. sırada kaldı. Trabzonspor da Fenerbahçe'nin hemen ardına yerleşti.

Gaziantep FK ligde 9., istatistikte 2.

Comparisonator'un istatistiğine göre de takımların, Süper Lig'de bu sezon yaratılan pozisyonları gole çevirme yüzdeleri dikkat çekti. Zirvede yüzde 34.7'lik dilimle Kara Kartal yer alırken, ikinci sırada yüzde 30.9'la Gaziantep FK bulunuyor. Ardından sırasıyla; lider Adana Demirspor (%30.7), Başakşehir (%30), Fenerbahçe (%28.5) ve Trabzonspor (%27.5) geliyor.

7 maç 9 gol

Averaj farkıyla ikinci sırada bulunan Galatasaray'ın oranı ise çok şaşırtıcı... Sarı-Kırmızılılar yüzde 13.8 ortalama ile 19 takımlı Süper Lig'de bu alanda 15. sırada kendisine yer buldu. Aslan 7 maçta rakip filelere 9 gol bırakabildi.







