Galatasaray 'da Başkan Burak Elmas, seçim sürecinde sözünü verdiği dijital projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Mustafa Cengiz döneminde imzalanan Galatasaray Fan Token kripto paradan 20 milyon Euro kazanan sarı-kırmızılı kulübün sıradaki hamlesi sanal evrene olacak. Facebook'un Metaverse 3 projesinde yer alacak Galatasaray, bir şehir kuracak ve bu sanal dünyadan kulübe önemli kaynak yaratacak.

Galatasaray CEO'su Hande Başev ve Riot Games Türkiye eski başkanı Bora Koçyiğit'in Facebook tarafı ile yürüttüğü görüşmelerde Metaverse 3 ve Earth 2'ye sarı-kırmızılı kulübün yatırım yapması kararı alındı. Burada satın alınacak alanlarda bir Galatasaray şehri ve dünyası kurulacak. Dijital gelirlerle mali yapı düzeltilecek.

Kaynak: Sabah







