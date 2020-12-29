Galatasaray'da Diego Costa bombasını patlatmak üzere çalışmalar sürerken, dün flaş bir gelişme yaşandı. 32 yaşındaki golcü, kulübü Atletico Madrid'den ayrıldı. 2018'de 60 milyon Euro'ya transfer edilen tecrübeli futbolcu, ara transfer dönemi için teklifleri gündemine aldı ve talipleri arasında Galatasaray da var. Yaz döneminden beri Sarı-Kırmızılılar'ın gündeminde bulunan Diego Costa'nın, yıllık 4.5 milyon Euro net ücret talep ettiği belirtiliyor. Galatasaray Yönetimi, maaşı 5 milyon Euro olan ve bonuslarla beraber maliyeti 7 milyon Euro'ya kadar çıkabilen Falcao ile yolları ayırarak, bu bütçeyi Diego Costa'ya ayırmaya hazırlanıyor.

Arda ile çok yakınlar

Diego Costa'nın Galatasaray'ın ilgisine gayet sıcak yaklaştığı belirtiliyor. Özellikle teknik patron Fatih Terim'in bu transferi çok istediği de gelen haberler arasında. Bu arada birlikte forma giyen Diego Costa ile Arda Turan'ın ilişkileri de oldukça sıcak. Tecrübeli futbolcu, eski takım arkadaşını Galatasaray'a davet ederek transferde aracı olmaya çalışıyor.