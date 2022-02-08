Beklenen gerçekleşti, Galatasaray 'da Mbaye Diagne'yle de yollar ayrıldı. Senegalli santrfor, ara transfer döneminde Sarı-Kırmızılı ekipten gönderilen 7. isim oldu. Yabancı kontenjanında yer açabilmek adına 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini fesheden Galatasaray Yönetimi, yıllık ücret ödemesine ise devam edecek. Sakatlığının 1.5 ay daha sürmesi beklenen Diagne, tıpkı Trabzonspor 'un Gervinho'da yaptığı gibi, yaz döneminde Galatasaray'a geri dönecek. Normal şartlar altında Sarı-Kırmızılı kulüple kontratı önümüzdeki sezon da devam eden Diagne, farklı bir plan devreye girmezse, o 1 yıllık sözleşmeyi Galatasaray'da tamamlayacak. Ancak kulüpteki ana hedef, sezon sonunda Diagne ile yolları kesin olarak ayırmak. Tecrübeli futbolcunun da bu süreçte menaceriyle birlikte kendisine yeni takım arayacağı öğrenildi.

13 milyon Euro'ya geldi

Diagne 2018-2019 sezonu devre arasında Kasımpaşa'dan tam 13 milyon Euro (3 milyon Euro'su şampiyonluk primi) bonservis bedeliyle transfer edilmiş ve takım o sezon şampiyon olurken 10 golle katkıda bulunmuştu. İlk devrede Kasımpaşa'da attığı 20 golle birlikte sezonu toplamda 30 golle kapatan Diagne, Gomis'in Galatasaray'da 29 golle ulaştığı bir sezonda en fazla gol atan yabancı rekorunu, yine Sarı-Kırmızılı formayla kırmayı başarmıştı.

Bir türlü sezon bitiremedi

Rekora rağmen 7 ay gibi kısa bir sürede gözden çıkarılan Diagne, 2019-2020 sezonunu Club Brugge'de kiralık olarak geçirdi. Yine de büyük umutlarla geri dönen tecrübeli golcü, bu kez 2020-2021 sezonunun devre arasında West Bromwich'e kiralandı. Bu sezon da Galatasaray'ın gol umudu olarak iyi bir başlangıç yapsa da bu kez sakatlık nedeniyle ara transferde sözleşmesi feshedildi. Diagne böylece Sarı-Kırmızılı kulüpte hiçbir sezonu baştan sona tamamlayamamış oldu.