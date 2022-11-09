Galatasaray 'ın yıldız operasyonu bu kez iç transfer çalışmalarıyla devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, transferin son gününde kiralık olarak kadroya dahil edilen iki oyuncu; Mauro Icardi ve Milot Rashica'nın bonservislerini almak üzere harekete geçti. İşte detaylar...

Galatasaray - Ofspor maçını 23 bin 5 taraftar izledi

Galatasaray ile Ofspor arasında Nef Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı 23 bin 5 taraftar takip etti. Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda Galatasaray evinde TFF 3. Lig takımlarından Ofspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-1 galip ayrıldı ve tur atlayan taraf oldu. Bu müsabakada Galatasaraylı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Mücadeleyi toplam 23 bin 5 taraftar takip etti.

Bafetimbi Gomis'in Marsilya'daki en iyi anları

Haris Seferovic'ten ikinci gol

Galatasaray’ın İsviçreli futbolcusu Haris Seferovic, Ofspor maçında attığı golle bu sezon ikinci gol sevincini yaşadı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda Galatasaray evinde TFF 3. Lig ekiplerinden Ofspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların beraberlik golünü Haris Seferovic kaydetti. Mücadelenin 18. dakikasında geriye düşen Cimbom’da 37. dakikada sahneye çıkan Seferovic eşitliği sağladı. Daha önce de kupada oynanan Kastamonuspor maçında gol atan 30 yaşındaki futbolcu, bu müsabakayla birlikte ikinci gol sevincini yaşadı. Mücadeleye 11’de başlayan Haris Seferovic, 85. dakikada yerini Kerem Aktürkoğlu’na bıraktı.

Galatasaray'da Berkan Kutlu'dan siftah

Galatasaraylı futbolcu Berkan Kutlu, Ofspor maçında attığı golle bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda TFF 3. Lig takımlarından Ofspor ile mücadele eden Galatasaray ’da galibiyet golü Berkan Kutlu’dan geldi. Mücadelenin 79. dakikasında ceza yayının sağından köşeye bir vuruş yapan Kutlu, attığı golle takımına turu getirdi. 24 yaşındaki futbolcu, bu golle bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Mücadeleye 11’de başlayan Berkan Kutlu, 90 dakika sahada kaldı.









Mondragon, Galatasaray-Ofspor maçında

Galatasaray'ın efsane kalecilerinden Faryd Mondragon ve eşi, Uruguaylı kaleci Fernando Muslera ile birlikte Ofspor maçını tribünden takip etti.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Ofspor ile karşılaşan Galatasaray 'da, sarı-kırmızılıların efsane kalecilerinden Faryd Mondragon mücadeleyi stattan takip etti. Kolombiyalı eski kaleci, eşi ve maç kadrosunda yer almayan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ile birlikte karşılaşmayı yedek kulübesinin arkasında bulunan tribünden izledi.

Faryd Mondragon, 2001-2007 yılları arasında Galatasaray forması giymiş, gösterdiği başarılı performansla kulübün efsanelerinden biri olmuştu.

Mathias Ross sakatlandı...

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında 3.Lig ekibi Ofspor'la kozlarını paylaşan Sarı-Kırmızılılar'da şanssız an... Mücadeleye 11'de başlayan Mathias Ross 26. dakikada ayağına aldığı darbe sonrası yerde kaldı. Oyuna devam edemeyen 21 yaşındaki stoper yerini Emin Bayram'a bıraktı. Topu savunmadan uzaklaştırmak isterken Danimarkalı oyuncu, Ofspor'da hücum press yapan Vedat Erçin'le çarpıştı. Ayağına darbe alan 21 yaşındaki stoper acılar içinde yerde kaldı. Genç oyuncu oyuna devam edemedi, yürüyerek direkt soyunma odasına gitti. Aslan'da Ross'un yerine bir diğer genç isim Emin Bayram oyuna dahil oldu.

Özellikle son derbide attığı 2 nefis golle Galatasaray'a çok kritik 3 puan kazandıran Icardi, sadece hücumdaki etkisiyle değil, savunmadan çıkardığı toplar, önde yaptığı pres, takım arkadaşlarıyla uyumu ve taraftarla kısa sürede kurduğu bağla, büyük fark yaratmayı başardı. Sarı-Kırmızılılar, 29 yaşındaki futbolcunun bonservisini alarak 3-4 yıl daha faydalanmanın hesapları içinde. Erden Timur, önümüzdeki günlerde Fransa'ya giderek PSG yetkilileriyle masaya oturacak.













Bonservis bedeli olmadan

Sarı-Kırmızılılar'ın bu transfer girişimindeki en büyük şansı, hem Icardi'nin Galatasaray'da çok mutlu olması ve burada kariyerine devam etmeye sıcak bakması hem de PSG'nin tecrübeli golcüyle yolları ayırmak istemesi. Galatasaray cephesinin hedefi, operasyonu herhangi bir bonservis bedeli ödemeden tamamlamak.

Derbi zaferini taraftarla kutlayan 29 yaşındaki Mauro Icardi, Galatasaray'da kalmaya çok sıcak bakıyor.

Arjantinli yıldız kiralama bedeli olmadan, sadece 750 bin Euro maaş ödemesi artı eşi Wanda Nara'ya ödenen 1 milyon Euro'luk komisyonla kadroya dahil edilmişti. Yine buna benzer bir anlaşma, maaş olarak da senelik 3-4 milyon Euro bandında bir kontrat yapılması düşünülüyor.









5 milyon Euro'luk bütçe

Zorlu Icardi operasyonundan daha önce bitirilmesi hedeflenen bir diğer transfer girişimi ise Rashica'nın bonservisi için olacak. İngiltere Championship ekiplerinden Norwich'ten kiralanan 26 yaşındaki futbolcu, son haftalarda forma şansı buldukça kanatlara büyük hareket getirdi ve buradaki alternatif problemini ortadan kaldırdı.

26 yaşındaki Kosovalı kanat oyuncusu Rashica'nın bonservisi için Norwich'le bu hafta görüşmeler başlayacak.

İngiliz kulübüyle bonservis görüşmelerine hemen başlanacak. Kosovalı futbolcu, Galatasaray'da kalmayı çok istiyor. Kulüp de 5 milyon Euro civarında bir bonservis bütçesi ayırmış durumda. Bu transferle de bizzat Erden Timur ilgilenecek ve pazarlıklar önümüzdeki hafta itibarıyla başlayacak.









Ajda Pekkan'ın villasını istedi

Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili ipucu veren önemli bir gelişme de emlak sektöründe yaşanıyor! Ünlü sanatçı Ajda Pekkan'ın 2 yıldır satışta olan ve en son fiyatını 75 milyon Lira olarak güncellediği Zekeriyaköy'deki villasına Icardi'nin talip olduğu, hatta görüşmelerin başladığı iddia ediliyor. Eğer anlaşma gerçekleşirse, Icardi'nin Türkiye'de kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ajda Pekkan'ın 75 milyon TL'lik villası, 1.5 dönüme kurulu. 6 odası, 2 salonu, 3 banyosu, özel havuzu ve 24 saat güvenliği var.











