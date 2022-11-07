Ligdeki en kritik sınavlarından birinde Beşiktaş ile kozlarını paylaşan Galatasaray ’da, derbi öncesinde sahadan 3 puanla ayrılınması haline oyunculara prim dağıtılacağı belirtilmişti. Kara Kartal karşısında alınan galibiyetin ardından Sarı Kırmızılı futbolcuların alacağı prim de belli oldu. Buna göre tüm takıma 250 bin Euro prim dağıtılacağı belirtildi. Bu doğrultuda Aslan’ın yıldızlarının toplamda alacağı primin de 5 milyon TL’ye ulaşmasının beklendiği edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

Fernando Muslera: Hedefimiz her zaman şampiyonluk

Sarı-Kırmızılılar’ın başarılı eldiveni Fernando Muslera, Beşiktaş galibiyeti sonrasında takım arkadaşlarına moral verdi. Şampiyonluk yolunda önemli bir viraj döndüklerini belirten Uruguaylı file bekçisi, “Biz büyük bir takımız. Hedefimiz her zaman şampiyonluktur. Bu maçla birlikte de kendimizi yeniden gösterdik. Şimdi hedefimize emin adımlarla yürümeliyiz. Arkamızda bize inanan büyük bir taraftar var. Onlar için mücadele etmeli ve savaşmalıyız. Sezon sonunda şampiyon olmak için şimdi çok çalışmamız gerekiyor” dedi.





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Sergio Oliviera: Hepimiz için kazandık bu maçı

Derbinin yıldızlarından biri olan Sergio Oliviera, daha da iyiye gideceklerini söyledi. Portekizli orta saha oyuncusu, “Kendim hakkında konuşmayacağım, takım hakkında konuşacağım. Bence harika bir maçtı. Hem taraftarlarımız hak ediyordu bunu hem de kulüpteki çalışma arkadaşlarımız hak ediyordu. Hepimiz için kazandık bu maçı. Biz sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Önemli olan takımın birlikte çalışması...” diye konuştu.

Abdülkerim Bardakçı: Taraftarımız inanılmaz iyiydi

Aslan’ın başarılı stoperi Abdülkerim Bardakçı, Beşiktaş derbisinde taraftarın muhteşem olduğunu belirtti. Yıldız savunmacı, “Benim için çok önemli bir gündü, Galatasaray formasıyla ilk derbi maçımdı. Taraftarımız inanılmaz iyiydi. Saha içerisinde kimse birbirini duymuyordu. Bir ara kulaklarım çınlıyordu o derece ses vardı. Bizi desteklemeye devam etsinler. Biz Allah’ın izniyle her zaman onların yüzünü güldüreceğiz” sözlerini kaydetti.







