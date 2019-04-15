Süper Lig'de 28. haftanın en önemli maçında dün akşam Fenerbahçe, Galatasaray'ı ağırlarken 90 dakikanın sonucundaki 1-1'lik skor iki takımı da mutlu etmedi. Galatasaray camiası hakem Ali Palabıyık'ı Mehemt Topal'ın Linnes'e müdahalesi ve Fenerbahçe'nin golünden önceki Dirar-Feghouli mücadelesi için sert şekilde eleştirirken Sarı Kırmızılılar'dan flaş bir hamle geldi.

Trtspor'da yer alan habere göre; Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, saat 15.30’da MHK Başkanı Sabri Çelik ile bir araya gelecek.

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