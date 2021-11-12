Ara transferde kanatlara takviye isteyen ve yönetime geniş bir liste sunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in gözü yine Dennis Man'da. Rumen oyuncuyla ilgili yaz döneminde yapılan girişimleri doğrulayan tecrübeli çalıştırıcı, "Sezon başında istedik ama Parma bırakmadı" derken, genç oyuncudan henüz vazgeçmiş değil. Özellikle Man'ın son haftalarda Parma'da istediği süreleri alamaması ve hocasıyla sorun yaşaması, Aslan'ın iştahını yeniden kabarttı. Sarı- Kırmızılı kulüp, Parma ile Dennis Man transferini bir kez daha görüşmeyi planlıyor.

Milli takımda kıskaç!

Sarı-Kırmızılı ekibin iki yıldızı Morutan ve Cicaldau da, Romanya Milli Takımı kampında Dennis Man'ı Galatasaray'a transferiyle ilgili olarak sıkıştırıyor. Ancak oyuncu cephesinde herhangi bir sorun bulunmadığı, menacerler vasıtasıyla birçok görüşme yapıldığı, konunun tamamen kulüpler arasında olduğu belirtiliyor. Bu arada listedeki diğer oyuncularla da temasların devam ettiği, gelen haberler arasında.