Ocak ayındaki devre arası transfer döneminde kadrosunu en az 2 forvetle güçlendirmeyi planlayan Galatasaray, Beşiktaş’ın eski yıldızı Demba Ba'ya kanca taktı. Ezeli rakibinin formasını giyerken oldukça başarılı bir sezon geçiren ve ardından Çin Ligi ekibi Shanghai Shenhua’ya transfer olan Senegalli forveti sezon sonuna kadar kiralamak isteyen Sarı-Kırmızılılar, düğmeye bastı. 11 Kasım’da biten Çin Ligi’nin ardından 33 yaşındaki golcü şu anda tatil yapıyor.

FATİH TERİM ONAY VERDİ

Senegalli futbolcunun yarım sezon kendilerine önemli katkı sağlayacağını düşünen Teknik Direktör Fatih Terim de bu transfere onay verdi. Çin’e gittikten sonra 2016-17 sezonunun devre arasında Beşiktaş’ın kiraladığı, geçtiğimiz sezon yine devre arasında Göztepe’nin kiralayarak sezon sonuna kadar forma giydirdiği Demba Ba’ya aynı formülü uygulamak isteyen Aslan’ın, tecrübeli golcünün kulübü ve menajeriyle dirsek temasına girdiği öğrenildi.

MALİYETİ DÜŞÜK İSİMLER

Mali anlamda yaşanan sıkıntılardan dolayı maliyeti düşük oyunculara yönelen Cengiz yönetiminin, bu nedenle Demba’da karar kıldığı kaydedildi. Beşiktaş 2 sezon önce kiraladığı Senegalli’nin hem kendisine hem de kulübüne herhangi bir bedel ödememişti. Göztepe ise cüzi bir miktarla Demba Ba’yı sezon sonuna kadar kadrosuna katmıştı. Haber Global sitesi de 33 yaşındaki futbolcunun, kulübünden izin aldığı takdirde G.Saray’da oynayacağını iddia etti.

Kaynak: Akşam