Santrfor arayışlarını dört bir koldan sürdüren Galatasaray'ın İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, 10 futbolcuyla görüşme hâlinde olduklarını açıklamıştı.

Sarı Kırmızılılar'ın transferi için girişimlerde bulunduğu isimlerden birinin ise Sampdoria'dan ayrılacağı açıklanan Polonyaı golcü Dawid Kownacki olduğu öne sürüldü.

Corriere dello Sport'tan Alfredo Pedulla'nın haberine göre Sampdoria'nın hocası Marco Giampaolo'nun takımdan ayrılacağını açıkladığı 21 yaşındaki Polonyalı santrfor için Cim Bom dev bir teklifte bulundu.

Pedulla, bununla birlikte Galatasaray'ın Kownacki için yaptığı teklifin İtalyan kulübü tarafından reddedildiğini ifade etti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler