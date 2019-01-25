Galatasaray'dan Dawid Kownacki için dev transfer teklifi!

Santrfor arayışlarını dört bir koldan sürdüren Galatasaray'ın Sampdoria'dan ayrılacağı açıklanan Polonyalı golcü Dawid Kownacki için dev bir teklifte bulunduğu ancak İtalyan kulübünden olumsuz yanıt aldığı iddia edildi.

25 Ocak 2019, Cuma 11:52
- A +
Galatasaray'dan Dawid Kownacki için dev transfer teklifi!

Santrfor arayışlarını dört bir koldan sürdüren Galatasaray'ın İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, 10 futbolcuyla görüşme hâlinde olduklarını açıklamıştı.

Sarı Kırmızılılar'ın transferi için girişimlerde bulunduğu isimlerden birinin ise Sampdoria'dan ayrılacağı açıklanan Polonyaı golcü Dawid Kownacki olduğu öne sürüldü.

Corriere dello Sport'tan Alfredo Pedulla'nın haberine göre Sampdoria'nın hocası Marco Giampaolo'nun takımdan ayrılacağını açıkladığı 21 yaşındaki Polonyalı santrfor için Cim Bom dev bir teklifte bulundu.

Pedulla, bununla birlikte Galatasaray'ın Kownacki için yaptığı teklifin İtalyan kulübü tarafından reddedildiğini ifade etti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.