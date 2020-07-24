Yeni sezonda yabancı rotasyonu tamamen değişecek olan Galatasaray, Alex Hamilton ve RJ Hunter transferleri sonrası 1-2 numara pozisyonları için NBA patentli Darly Macon'ı da kadrosuna katmak istiyor.

Sportando'nun haberine göre Galatasaray, Macon için yaptığı görüşmelerde önemli bir aşama kaydetti. 24 yaşındaki oyuncu, Ertuğrul Erdoğan'ın kurmak istediği dinamik ve potansiyelli takımın önemli parçalarından olmaya aday.

NBA'de Dallas Mavericks ve Miami Heat formaları giyen oyuncu, Galatasaray ile anlaşması durumunda ilk Avrupa deneyimini Türkiye'de yaşayacak.







