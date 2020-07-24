Galatasaray'dan Daryl Macon hamlesi

Yeni sezonda özellikle yabancı oyuncular konusunda büyük bir değişime gitmeye hazırlanan Galatasaray Doğa Sigorta, transfer ettiği Alex Hamilton'ın yanına bir başka ABD'li guard Daryl Macon'ı eklemek istiyor.

24 Temmuz 2020, Cuma 13:31 Son Güncelleme:
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Galatasaray'dan Daryl Macon hamlesi

Yeni sezonda yabancı rotasyonu tamamen değişecek olan Galatasaray, Alex Hamilton ve RJ Hunter transferleri sonrası 1-2 numara pozisyonları için NBA patentli Darly Macon'ı da kadrosuna katmak istiyor. 

Sportando'nun haberine göre Galatasaray, Macon için yaptığı görüşmelerde önemli bir aşama kaydetti. 24 yaşındaki oyuncu, Ertuğrul Erdoğan'ın kurmak istediği dinamik ve potansiyelli takımın önemli parçalarından olmaya aday. 

NBA'de Dallas Mavericks ve Miami Heat formaları giyen oyuncu, Galatasaray ile anlaşması durumunda ilk Avrupa deneyimini Türkiye'de yaşayacak. 



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