Galatasaray ara transfer için düğmeye şimdiden bastı... Takımda golcü sıkıntısının olması nedeniyle özellikle iyi bir forvet için kolları sıvayan Sarı-Kırmızılı yöneticiler listenin en başına Brezilya'nın Internacional takımında forma giyen 29 yaşındaki başarılı forvet Leandro Damiao'yu aldılar.

BU SEZON 11 GOL KAYDETTİ

İki sezondan beri Internacional'de oynayan Leandro Damiao bu sezon 32 karşılaşmada fileleri 11 kez sarstı. Brezilyalı futbolcu geçen sezon ise oynadığı 17 karşılaşmada fileleri 8 kez havalandırdı.

MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLECEK

Damiao'nun bu ay sonunda sözleşmesi bittiği için Galatasaray bu futbolcu için bonservis bedeli ödemeyecek. Yıldız oyuncu ve menajeriyle görüşülüp anlaşma zemini aranacak.

Kaynak: Takvim