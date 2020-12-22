Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızın CEV Kupası son 16 turunda İspanya’nın Las Palmas kentinde karşılaştığı CV Guaguas Las Palmas maçı sonrası rahatsızlanarak İspanya’da tedavi altına alınan Başantrenörümüz Nedim Özbey, gece yarısı Sağlık Bakanlığı’nın ambulans uçağıyla İstanbul’a getirildi.

Hocamızın Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi talimatını vererek sağlık durumuyla yakından ilgilenen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerimizi sunarız.

Tedavisine İstanbul’da devam edilecek olan Nedim hocamıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz.

Galatasaray Spor Kulübü