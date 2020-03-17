Galatasaray kulübü tüm dünyada etkili olan corona virüsü tehditi nedeniyle tesislerini kapatma kararı aldı.

Galatasaray sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"İçişleri Bakanlığımızın genelgesi uyarınca Galatasaray Kalamış Tesisleri, Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri ve Küçükçekmece Kürek Tesisleri’nde tüm sportif ve sosyal faaliyetler geçici olarak durdurulmuş; üyelerimize açık lokal, restoran, havuzlar süresiz olarak kapatılmıştır."