Galatasaray'dan corona virüsü açıklaması! Tesisler..
Galatasaray kulübü tüm dünyada etkili olan corona virüsü tehditi nedeniyle tesislerini kapatma kararı aldı. Galatasaray Kalamış Tesisleri, Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri ve Küçükçekmece Kürek Tesisleri’nde faaliyetler geçici olarak durdurulmuştur.
Galatasaray kulübü tüm dünyada etkili olan corona virüsü tehditi nedeniyle tesislerini kapatma kararı aldı.
Galatasaray sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
"İçişleri Bakanlığımızın genelgesi uyarınca Galatasaray Kalamış Tesisleri, Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri ve Küçükçekmece Kürek Tesisleri’nde tüm sportif ve sosyal faaliyetler geçici olarak durdurulmuş; üyelerimize açık lokal, restoran, havuzlar süresiz olarak kapatılmıştır."