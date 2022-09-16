Galatasaray , yeni sezon öncesinde önemli transferleri bünyesine katarak adeta şov yaptı. Sarı-Kırmızılılar, Paris Saint Germain forması giyen Icardi'yi kiralık olarak kadrosuna katarak büyük ses getirdi. Cimbom ayrıca Napoli ile sözleşmesi sona eren Mertens ve Arsenal forması giyen Torreira ile kadrosunu çok güçlendirdi. Sarı-Kırmızılı Yönetim yıldızlarla dolu kadrosundan daha da fazla yararlanmak için harekete geçti. Gaalatasaray Icardi, Mertens ve Torreira'nın formalarını yurt dışında pazarlayarak önemli bir gelirin sahibi olmayı planlıyor. Avrupa devlerinden Barcelona, Real Madrid ve Manchester United gibi kulüplerin gittiği yolu takip eden olan Aslan, forma satışı ile hem ekonomik anlamda kazanç elde etmeyi hem de PR anlamında zirve yapmayı planlıyor.





TÜM DÜNYA DUYACAK

Galatasaray, 3 yıldızın formalarını New York, Milano, Berlin, Londra ve Uzak Doğu'da satışa çıkarmayı hedefliyor. Sarı-Kırmızılı Yönetim, yurt dışındaki gurbetçilerin ve futbolseverlerin dikkatini çekerek yeni projeyi tüm dünyaya duyurmak istiyor.

ICARDI SAHNE ALIYOR

Galatasaray'ın flaş transferi Mauro Icardi bugün oynanacak Konyaspor maçının kadrosuna alındı. Sarı- Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Okan Buruk maçın gidişatına göre tecrübeli oyuncuya forma verecek. (Takvim)



