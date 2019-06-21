Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele verecek olan ve bu doğrultuda mutlaka yıldız bir golcü almayı hedefleyen Galatasaray, tüm şartları zorlamaya devam ediyor... Sarı-Kırmızılılar, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United’da görev yapan Chicharito’yu kadrosuna katabilmek için önceki gün Abdurrahim Albayrak önderliğinde harekete geçmişti. Gelecek sezon kontratı sona erecek olan Meksikalı santrforu bonservissiz olarak kadrosuna katmayı hedefleyen Aslan, oyuncunun kendisine 2+1 yıllık sözleşme ve senelik de 3 milyon Euro önermişti.

Beklemeye geçtiler

Ancak 31 yaşındaki futbolcunun menaceri Chicharito için 4 milyon Euro isterken, Sarı- Kırmızılılar’a olumsuz yanıt vermişti. Bu gelişmelerin üzerine ise teknik direktör Fatih Terim’in de çok istediği Meksikalı için yönetimin teklifini 3.5 milyon Euro’ya çıkardığı ve gelecek yanıtı beklemeye başladığı öğrenildi.

Metin Karabaş

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