Yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle dikkat çeken Galatasaray , şimdi de ara transfer için girişimlerini sürdürüyor. Galatasaray'ın öncelikli hedeflerinden biri de Marsilya forması giyen milli oyuncu Cengiz Ünder...

Yerli oyuncu ihtiyacı

Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerin tamamını kullanmakta mevcut yabancı kuralının etkisiyle sıkıntılar yaşıyor. Yerli rotasyonundan da şu ana kadar istediğini alamayan Sarı-Kırmızılılar, takımdaki yerli oyuncu havuzunu genişletmek istiyor.

Kerem & Yunus beklentileri karşılayamadı

Galatasaray'da hücum hattının iki kanadında yerli isimler tercih edilerek sezona başlanmıştı. Fakat şu ana kadar Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'den istenen verim sağlanmış değil.

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon ligde 11 maça çıkarken 2 gol kaydetti. Yunus Akgün ise 9'una ilk 11'de başladığı 10 lig maçına 1 asistle skora katkı sağlayabildi.

Rota Cengiz Ünder

Yerli rotasyonundan istediği verimi sağlayamayan Galatasaray, yaz transfer döneminde olduğu gibi rotasını yine Cengiz Ünder'e çevirdi. Yaz aylarında Igor Tudor ile Marsilya'da bir geçiş dönemi yaşayan milli oyuncunun durumu şu anda daha da netleşmiş durumda.

Gözden düştü

Geçtiğimiz sezon Marsilya'da toplam 47 maça çıkan ve 13 gol, 5 asistlik performans sergileyen Cengiz Ünder, bu sezon Igor Tudor'un kurduğu yapıda öncelikl bir isim konumunda yer almıyor. Ligde 5'i ilk 11'de olmak üzere toplam 12 maça çıkan Ünder, 1 asist yapabildi. Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 maçtan sadece 1'ine ilk 11'de başlarken toplam 155 dakika sahada kalabildi ve skor katkısı sağlayamadı.

Marsilya satışa hazır

Fransız basınında News365'in haberine göre Marsilya'da başkan Pablo Longoria, takım içindeki durumlara pek duygusal yaklaşan biri olmadığından bu sezon yapıda zorluk yaşayan Cengiz Ünder ile yollarını ayırmak istiyor. Finansal anlamda da çok rahat olmayan Marsilya'nın Cengiz Ünder'i satmayı planladığı belirtiliyor.

Galatasaray devrede

Marsilya, Cengiz Ünder ile yollarını ayırmak isterken Galatasaray, bu transferi Ocak ayında bitirmek adına girişimlerde bulunuyor. Özellikle Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in bu transferin bitirilmesini talep ettiği aktarılmakta.

Görüşme doğrulandı

News365, çıkan söylentiler sonrası oyuncunun menajerlik ajansıyla iletişime geçerken buradan Türkiye'de büyük kulüplerle görüşme yapıldığına ilişkin bilgi aldı. Daha sonra Marsilya'ya yakın kaynaklardan ise Galatasaray ile yapılan görüşmelerin doğrulatıldığı aktarıldı.

Cengiz, teklife sıcak bakıyor

Fransız sitesi, Marsilya'da işler istediği gibi gitmeyen Cengiz Ünder'in 5 yıl önce Başakşehir'den Roma'ya transfer olarak ayrıldığı Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığını ifade ediyor.

Görüşmeler olumlu ilerliyor

News365, Galatasaray ile Marsilya arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirtti. Pablo Longoria'nın yaz aylarında 8.4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrolarına kattığı Cengiz'i ilerleyen süreçte bedelsiz kaybetmek istemediği ve büyük zarar yaşamadan satmaya istekli olduğu aktarılırken Galatasaray ile görüşmelerin de bu doğrultuda olumlu seyrettiği ifade ediliyor.