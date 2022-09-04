Bir yandan Mauro Icardi transferini açıklamaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, diğer taraftan iki büyük bombanın daha peşinde. Galatasaray , kulüplerinde mutsuz olan Milli yıldızlarımız Kaan Ayhan ve Çağlar Söyüncü için resmen harekete geçti. Cim Bom daha önce de Kaan için girişimlerde bulunmuş, fakat sonuç alamamıştı. Kulübü Sassuolo'nun bir türlü bonservis bedelini düşürmediği 27 yaşındaki futbolcunun transferini tamamlamak üzere, Erden Timur'un İtalya'ya gitmeye hazırlandığı öğrenildi. Çizme temsilcisiyle görüşmeler yapılırken, Galatasaray cephesinin Kaan'la prensip anlaşmasına vardığı ve geriye sadece bonservis sorununun çözülmesinin kaldığı bildirildi. Aslan, Kaan'ın transferiyle birlikte hem stoper hem sağ bek hem de ön libero pozisyonlarında çok önemli bir yerli alternatifine kavuşmuş olacak.

Sezon sonuna kadar kiralık

Galatasaray'ın gün içindeki asıl sürprizi ise kuşkusuz Çağlar Söyüncü hamlesiydi. İngiltere'de uyum sürecini atlattıktan sonra Leicester City'nin vazgeçilmez stoperi olan Çağlar, bu sezona istediği gibi başlayamadı. Hocasıyla ciddi sorunlar yaşayan ve şu ana kadar süre alamayan 26 yaşındaki savunmacı Leicester'da bir anda gözden çıkarılınca, Galatasaray devreye girdi. Sarı-Kırmızılılar, Milli stoperi sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

Tüm şartları zorlayacaklar

Kulüpler arasındaki ilk görüşmenin olumsuz geçtiği öğrenildi. Ancak Galatasaraylı yöneticiler, 8 Eylül'e kadarÇağlar'ı İstanbul'a getirebilmek adına tüm şartları zorlamaya hazır.Çağlar da geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından, "Sabır" mesajı göndererek, Leicester'da yaşadığı huzursuzluğu gözler önüne sermişti. Sarı-Kırmızılılar'da bu gelişmeler bir fırsat olarak görülüyor.

Metin Karabaş