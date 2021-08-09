Galatasaray’dan büyük destek

Son günlerde üzüntüyle takip ettiğimiz ülkemizdeki orman yangınlarının yaralarını sarmak için yapılan çalışmalara Galatasaray Kulübü’nden de destek geldi.

Konuyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, “Nef Vakfı, vatandaşlarımıza destek olabilmek için “Bir Destek Bir Yuva” projesini başlattılar. Birlikteliğin gücüne inandığımız bu zor günlerde Galatasaray Spor Kulübü olarak Bir Destek Bir Yuva projesi kapsamında bir köyün tüm ihtiyaçlarını da biz üstleniyoruz. Hayatı hep beraber yeniden yeşerteceğiz!” denildi.