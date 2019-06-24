Cim Bom’da ayrılık rüzgarının Mariano ile devam etmesi bekleniyor. Diagne’nin ardından satılması en muhtemel isim Brezilyalı sağ bek. Galatasaray, kontratının son senesinde para kazanmak için 33 yaşındaki Mariano’yu gönderecek. Sambacı, ülkesinden pek çok takımla temasta. Yönetimin beklentisi ise 4 milyon Euro. 4.5 milyon Euro’ya Sevilla’dan transfer edilip, 2 şampiyonluk gören Mariano’nun gönderilmesi halinde yerine alınacak oyuncu belli: Guga. Scout (izleme) ekibinin önerdiği ve Fatih Terim’in onay verdiği Guga, Mariano’dan tam 13 yaş küçük ve geleceği de oldukça parlak.

Değeri 2 milyon Euro

Galatasaray, 20 yaşındaki Brezilyalı sağ beki alarak geleceğe de yatırım yapmayı planlıyor. Mariano’nun satılması halinde Guga için Atletico Mineiro’ya teklif sunulacak. Piyasa değeri 2 milyon Euro olarak gözüken Guga için kulübü yüksekten uçarsa, satın alma opsiyonlu kiralama önerisi yapılacak.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Galatasaray'da son dakika... Diagne gidiyor, transfer şov başlıyor!