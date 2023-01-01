Galatasaray , forvet hattını komple yenilemeye kararlı. Barcelona’nın gözden çıkardığı yıldız için temaslarını sıklaştıran Sarı Kırmızılılar, Fransız yıldızla da temmuz ayı için ocakta söz kesecek. Şu an Cim Bom’a transferi en yakın oyuncu ise İngiltere'de oynayan gurbetçi golcü... İşte yönetimin hedefindeki ön plana çıkan isimler ve son durumları...

Şampiyonluk habercisi

Yeni yıla lider girmek, Galatasaray'a yarıyor... 5 haftadır üst üste kazanarak 2022'yi Süper Lig'de lider olarak tamamlayan Cim Bom, son 40 yılda 15. kez bu başarıyı yakaladı. Daha önce yeni yıla 14 kez lider giren Sarı Kırmızılılar, bunların 8'ini şampiyon olarak tamamladı. 4 kez ikinci sırada, 2 kez de üçüncü sırada sezonu tamamlayan Galatasaray, ikinci bitirdiği 1985-1986 ve 2020-2021 sezonlarında şampiyonluğu averajla kaçırmıştı. 2023'e de lider başlayacak olan Galatasaray'da bu veriler bir anlamda şampiyonluk habercisi olarak yorumlanıyor.









İstanbul fikstürü başlıyor

Cim Bom'un önündeki 1 aylık fikstür de şampiyonluk yarışında büyük bir avantaj sağlayabilir. Ankaragücü sınavı ile birlikte 1 ay içinde 7 lig sınavı verecek olan Galatasaray, sadece 1 kez Giresun deplasmanında İstanbul dışına çıkacak. Onun dışındaki 6 karşılaşma da İstanbul'da oynanacak. Aslan'ı Nef Stadı'ndaki Ankaragücü maçının ardından Fenerbahçe deplasmanı, içerde Hatay ve Antalya sınavları, Giresun deplasmanı, iç sahada Ümraniye ve Trabzonspor karşılaşmaları bekliyor.

Ankaragücü maçı biletleri tükendi

Ligin 16. haftasında Galatasaray'ın Nef Stadyumu'nda Ankaragücü ile oynayacağı maçın biletleri dün itibarıyla tükendi. Sarı Kırmızılılar, hafta içi ve geç saatte olmasına rağmen yine dolu tribünler önünde mücadele edecek. Stada gelemeyecek olan kombine sahipleri dışında, tribünde yine en az 45 bin kişinin olması bekleniyor.

En son Hamzaoğlu döneminde

Süper Lig'de 5 maç üst üste kazanarak lider olan Galatasaray'ın, bu periyotta Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 galibiyeti bulunuyor. Yani son 7 resmi maçını kazanan Cim Bom, en son bu başarıyı Hamza Hamzaoğlu döneminde elde etmiş ve yine çifte kupalı şampiyonluğa ulaşmıştı. Daha önce Akhisar'ı Türkiye Kupası'nda mutlu sona taşıyan, son olarak da Başakşehir'i lig şampiyonu yapan Okan Buruk, Galatasaray'ın başında da iki kupalı zafer yaşamak için sabırsızlanıyor.









Boey'un bonservisi belirlendi! Astronomik rakam...

Geçen sezon başında sadece 1 milyon Euro bedelle transfer edilen Fransız sağ beke, 15 milyon Euro'luk fiyat biçildi. Galatasaray'daki performansını her geçen hafta yükselten ve Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başaran 22 yaşındaki futbolcuya, ara transfer döneminde resmi teklifler gelmesi bekleniyor. Genç oyuncuyu elinden kaçırmak istemeyen Sarı-Kırmızılılar, yıldız futbolcu için istediği bonservis bedelini belirledi. Galatasaray yönetimi, kapıyı 15 milyon Euro'dan açmanın yanı sıra yeni kontrat görüşmelerine de nokta koymaya hazırlanıyor.

Fiyat daha da artabilir

Boey ile bir süredir görüşme halinde olan ve büyük ölçüde mutabakat sağlayan Sarı-Kırmızılılar, ocak ayı itibarıyla imzaları atıp resmi açıklamayı yapmayı planlıyor. Kulübe yeni kaynaklar, zamlı yeni mukavele imzalanması halinde, kulübün bonservis talebini daha da yukarı çekebileceğini ifade ediyor.

Seferovic'e ülkesinden talip

Hocası Okan Buruk'un gözden çıkardığı ve ara transfer döneminin başlamasıyla kulübü Benfica'ya geri gönderilmesi planlanan Haris Seferovic'e, Türkiye'den sonra ülkesi İsviçre'den de talip çıktı. Servette Kulübü’nün yöneticileri, tecrübeli golcüyle görüşerek onu kadrolarına katmak istediklerini ilettiler. Türkiye'den de önemli teklifler alan deneyimli santrfor, Galatasaray'dan resmi olarak ayrıldıktan sonra kariyeri hakkında bir karar verecek. Seferovic, Katar'daki son Dünya Kupası'nda da İsviçre formasını terletmişti.









Ronaldo'dan sonra Icardi!

Galatasaray'ın PSG'den kiraladığı ve kadrosunda tutmak istediği Mauro Icardi hakkında flaş iddia... İtalya basınında yer alan haberlere göre, Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katarak geniş yankı uyandıran Al Nassr, Arjantinli golcüyle de ciddi olarak ilgileniyor.

Suudi Arabistan temsilcisinin, Icardi ile temas halinde olduğu ve 29 yaşındaki golcünün Türkiye'den ayrılabileceği ifade edildi. Icardi ile ayrıca ülkesi Arjantin'den Newell's Old Boys'un da ilgilendiği ancak Al Nassr'ın transfer için daha ikna edici davrandığı kaydedildi. Şu ana kada rSarı-Kırmızılı formayla 6 maça çıkan Icardi'nin 4 gol 3 asistlik bir performansı var.

Galatasaray'da forvet operasyonu

Galatasaray'da golcü operasyonu resmen başladı. SarıKırmızılılar, forvet hattını Moussa Dembele, Memphis Depay ve Deniz Undav üçlüsüyle oluşturmak için kolları sıvadı. Galatasaray Yönetimi, ara transfer dönemi yaklaştıkça temaslarını sıklaştırdı. Erden Timur, operasyonla bizzat ilgileniyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de transferler için çok ciddi bir çalışma yaptıklarını ve önemli takviyelere imza atacaklarını geçtiğimiz günlerde müjdeledi. Cumhuriyetin 100. yılında mutlaka şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da öncelik golcü transferine veriliyor. İşte yönetimin hedefindeki ön plana çıkan isimler ve son durumları...

Memphis Depay çok sıcak!

Dünyaca ünlü Hollandalı golcü Memphis Depay, Barcelona'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Şu ana kadar istediği teklifleri alamayan 28 yaşındaki forvet, 10 milyon Euro'luk maaşından ciddi bir fedakârlık yapmayı kabul etmiş durumda. İspanyol kulübünün bu transferden beklentisi ise 5 milyon Euro civarında. Galatasaray Yönetimi, bu krizi fırsata çevirerek, kadrosunu bir süper yıldızla daha güçlendirmenin hesapları içinde.

Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Depay da Galatasaray'ın ilgisine oldukça sıcak yaklaşıyor. Sarı Kırmızılılar, maaş konusunda ikna etmesi halinde Hollandalı yıldızı ocak ayında renklerine bağlayabilir. Depay'ın hem merkez santrfor hem de sol kanat forvet olarak kadroda düşünüldüğü öğrenildi.

Dembele bedava gelebilir

Galatasaray Yönetimi'nin ısrarla üzerinde durduğu isimlerin başında Moussa Dembele geliyor. Kulübü Lyon'la mukavelesi sona erecek olan 26 yaşındaki santrforu mutlaka kadrosuna katmak isteyen Sarı Kırmızılılar, oyuncunun menajeriyle İstanbul'da yapılan görüşmenin ardından temasları hiç kesmedi. Cim Bom'daki ana plan, Dembele'yi ara transfer döneminde Florya'ya getirmekti. Ancak Lyon, yüksek bir bonservis talebinde bulunduğu Dembele ile aynı zamanda yeni kontrat imzalamaya çalışıyor.

Sarı-Kırmızılılar da bunun üzerine Dembele ile ocak ayında resmen söz kesip, Fransız golcüyü temmuz ayında bonservis bedeli ödemeden transfer etmeye karar verdi. Taraflar arasında temasların devam ettiği de gelen haberler arasında.

Deniz Undav'la prensip anlaşmasına varıldı iddiası

Gündemdeki forvetler arasında Galatasaray'a en yakın görünen isim Deniz Undav. İngiltere'de Brighton forması giyen, ancak süre bulmakta zorlanan 26 yaşındaki santrfor, ayrılık istediğini kulübüne bildirdi. Deniz'in en ciddi talibinin Galatasaray olduğu belirtiliyor. Hatta Sarı-Kırmızılı yönetimin, geçtiğimiz haftalarda Deniz Undav'la prensip anlaşmasına da vardığı iddia edildi.

Galatasaray'ın gurbetçi golcüyü kiralık değil, bonservisiyle birlikte istediği ve görüşmelerin bu doğrultuda devam ettiği belirtiliyor. Anlaşmanın ocak ayında gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Seferovic'in de takımdan gönderilmesiyle Deniz Undav, sezonun kalan bölümünde Icardi ve Gomis'le forma rekabeti yaşayacak.





İlgili Haberler Futbol dünyasından yeni yıl mesajları



