Son dakika Galatasaray transfer haberi... Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, birçok yıldız oyuncunun yanı sıra genç bir oyuncuyu kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı ekip, Danimarka'nın Aalborg takımında forma giyen 21 yaşındaki stoper Mathias Ross'un transferini KAP'a bildirdi. Başarılı stoper sağlık kontrollerinden geçmek ve ardından resmi imzayı atmak için İstanbul'a geldi.

Bu sezon Danimarka Ligi'nde Aalborg ile 8 karşılaşmada süre alan 21 yaşındaki Mathias Ross 1 gol kaydetmişti





Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Mathias Ross Jensen'in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Aalborg BK ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Mathias Ross kimdir?

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Mathias Ross, 15 Ocak 2001 tarihinde Danimarka'nın Aalborg şehrinde doğdu. Yine bu şehrin takımında forma giyen Ross, 2018 yılında A Takım'a yükseldi. Sağ ayağını kullanan 21 yaşındaki oyuncu, Danimarka U17, U19, U20 ve U21 takımlarında da forma giydi.



