Süper Lig'in 2. yarısına Denizlispor galibiyetiyle başlayan Galatasaray'da gözler transfere çevrilmiş durumda. Stoper ve forvet arayışları sürüyor. Ayrıca takımdan ayrılacak oyuncularda büyük merak konusu. Nzonzi, Andone, Nagatomo ve Mariano ile kısa sürü içinde yolların ayrılması bekleniyor. Peki, Galatasaray'da sürpriz transfer olacak mı? İşte 20 Ocak Pazartesi son dakika Galatasaray transfer haberleri ve detaylar...

PSG NZONZI'Yİ TRANSFER ETMEK İSTİYOR!

Disiplinsiz davranışları nedeniyle Galatasaray'da kadro dışı bırakılan ve kendine yeni bir takım arayan Steven Nzonzi için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Galatasaray'da kadro dışı bırakılan ve kendine takım arayan Steven Nzonzi'nin Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG ile görüştüğü iddia edildi.

Fransa basınında yer alan habere göre, PSG teknik direktörü Thomas Tuchel'in menajeri Pini Zahavi, Steven Nzonzi'nin yakın çevresiyle Paris'te bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin henüz sadece 'soruşturma' aşamasında olduğu ve ilerleyen günlerde durumun netlik kazanacağı belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde Lyon ve PSG iddiaları hakkında konuşan Steven Nzonzi, "Henüz hiçbir şey net değil. Olympique Lyon çok iyi bir takım. Ancak her şey gelecek teklife bağlı. Ben bir Parisliyim ve bütün ailem Paris'te. Her Parisli için PSG gibi bir takımda oynamak çok güzel bir fırsattır." ifadelerini kullanmıştı.

Takıma bir orta saha kazandırmak isteyen PSG'nin Juventus forması giyen Emre Can ve Napoli forması giyen Allan ile de ilgilendiği biliniyor. (Skorer)

GALATASARAY'DA YOLCULAR KESİK YEDİ!

Gönderilmesine kesin gözle bakılan Nagatomo’nun yanı sıra Anadolu kulüplerinden teklifler alan Jimmy Durmaz ve Emre Taşdemir, dünkü maçta kadroya dahil edilmedi.

Fatih Terim 3 oyuncusunu da kulübeye almazken, bir anlamda bu 3 isimle yola devam edilmeyeceği netleşti. Emre Mor ve Mariano ise kenarda görev bekledi.

FATİH TERİM'DEN ARDA VE TRANSFER AÇIKLAMASI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç sonrası önemli açıklamalar yaptı. Özellikle Arda Turan konusunda net mesajlar veren İmparator, Antalyaspor karşılaşmasının ardından olduğu gibi yine Arda’ya açık kapı bıraktı. Başkan Mustafa Cengiz’in önceki gün, “2 Ocak’ta 6 kişi 4 saat toplantı yaptık. A’sı gündeme gelmediği” dediği Arda için, “Bir şans daha verilmeli” yorumunu yapan Terim şunları söyledi:

‘Benim Arda için fikrim net’

“Arda için fikirlerim net. Yönetimle karşı karşıya gelmek gibi bir durum ise söz konusu dahi değil. Ben daha önce çok net bir tanımlama yaptım. Bahsettiğimiz kişi, bu camianın yatırım yapıp, emek verdiği kişi. Buradan ayrılırken de önemli katkı sağlamış. Arda iyisiyle, kötüsüyle, sevabıyla, günahıyla zor bir süreç geçirdi. Hayatta hepimiz ikinci şansı hak edecek şeyler yaparız. Hatayı yaparız, bize sahip çıkan ailelerimizdir. Galatasaray’ın değerleriyle yetişmiş Fatih Terim olarak, Arda’ya ikinci şansın verilmesi ve bir şans kapısı açılmasından yanayım.”

‘Camianın da talebi olmalı’

“Gerekirse futbolu burada bırakmasının, yetiştiği aile tarafından sağlanabileceğini söyledim. Hatalarının bedelini ödemiş, hatta ödemeye devam eden bir Arda var. Ben de duyuyorum listede vardı, yoktu diye... Hangi listeyse! Bu sadece teknik bir karar değil. Ben zaten kararımı esasında söyledim. Biz Galatasaray camiası olarak, benim söylediğim aile yaklaşımıyla bakabilen bizlerin, sizlerin, taraftarın ve camiamızın da talebi olmalı.”

Şampiyonluk yarışı?

‘İnşallah yine yapacağız’

“Hepimizin hayal ettiği bir oyun var. Buna ulaşmak için çabalıyoruz. Bugün kontrol bizdeydi, 20’ye yakın şut var. Daha eksiğimiz var mı, var. Biz bu değiliz, daha iyi olmalıyız. Artık her maç final. Geçen sezondan daha fazla takım şampiyonluk potasında. Sivasspor başta olmak üzere Anadolu takımlarının hakkını vermek lazım. Zevkli bir lig olacak. Biz malesef ikinci yarılara 7-8 puan önde giremiyoruz! Keşke girsek. İnşallah yine yaparız, yine başarırız”

Transfer çalışmaları?

‘Stoper için uğraşıyoruz’

“Verdiğimiz listenin birebir alınmasını beklemek zor olur, cezamız var. Ozan’ın mesela sezon sonuna kadar kalmasını istiyordum, yönetim verdi. Bunlar olur. Alınanlar içinde sıkıntı varsa, muhatabı benimdir. İstedim alınmadı gibi bir şeyi kimseye söylemem. Beraber bu yola çıktık. Hem en iyisi, hem en ucuzu, yok böyle bir dünya. Bazen istedikleriniz olmuyor. Stoper alabilirdik, kendisi (Murillo) vazgeçti. Ona uğraşıyoruz. Genç ve tecrübeli oyuncular alabilirsek alacağız. Bir yandan da kadroyu boşaltmak lazım”

GALATASARAY'IN AMIN YOUNES SAVAŞI!

İtalya'da yayın yapan areanapoli.it sitesinin haberine göre; Napoli, Alman futbolcusu Amin Younes’i satmak istiyor. 26 yaşındaki sol kanat oyuncusunukiralamaya sıcak bakmayan Napoli’ye henüz bonservis için teklif yapılmadığı belirtildi.

Finansal Fair Play kıskacındaki Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yıldız kanat oyuncusunu sadece kiralayabileceği yazıldı.

Amin Younes bu sezon Napoli forması ile 7 maçta forma giyerken gol ve asist kaydedemedi. Çıktığı bu 7 maçta toplamda 148 dakika oyunda kaldı.

HEDEF SHKORAN MUSTAFI!

Murillo’nun Celta Vigo’ya gitmesi sonrası Galatasaray’da 1 numaralı stoper adayı Shkodran Mustafi... Bu transferde girişimlerini hızlandıran Sarı- Kırmızılılar, 27 yaşındaki Alman savunmacının hocası Arteta ile yapacağı görüşmenin sonucunu bekliyor.

Arsenal’de sadece 3 Premier Lig maçında forma giyen Mustafi, düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor. Arteta izin verirse, Galatasaray kiralama teklifini resmiyete dökecek.

ROMA MERT ÇETİN'İN BEDELİNİ BELİRLEDİ!

Emre Taşdemir ve Taylan Antalyalı'yı Galatasaray'a getiren menajer Mehmet Ali Çalışkan'ın oyuncusu olan Mert Çetin'e Roma'dan vize çıkmadı.

İtalyan devi, Galatasaray'ın genç oyuncu için yaptığı kiralama teklifine olumsuz yanıt verdi ve "Mert için 10 milyon Euro bonservis talip ediyoruz'' dedi.

Sarı-kırmızılı kulübe zorluk çıkaran Roma, bir başka İtalyan ekibi Verona'dan Mert için gelen kiralama teklifini ise değerlendirmeye aldı.







