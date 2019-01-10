Galatasaray'da transfer bombaları açıklanmaya başlandı. Sarı-Kırmızılı takımda Marcao ve Emre Taşdemir'in ardından yüzler gülmeye başladı. Taraftar şimdi merakla forvet transferini bekliyor. Gündemde bir çok isim var. Alan ve Demba Ba dışında Bathshuayi ve Semih Kaya'nın takım arkadaşı olan Benjamin Tetteh isimleri gündemde. İşte Galatasaray için ismi geçenler ve gündeme gelen diğer transferler...

BENJAMİN TETTEH SÜRPRİZİ!

Galatasaray'da Alan Carvalho transferi beklenirken, Fatih Terim istediği bir diğer isim de ortaya çıktı: Benjamin Tetteh. Galatasaray'da Marcao ve Emre Taşdemir transferlerinin açıklanmasından sonra sessizliğin bozulması taraftarları bir nebze rahatlatsa da gözler forvet transferinde. 14 Ocak'tan sonra gelmesi beklenen Alan Carvalho'nun yanı sıra teknik direktör Fatih Terim'in bir santrfor transferi daha istediği biliniyordu. Sarı-kırmızılıların Alan'ın yanına transfer etmeyi düşündüğü o isim belli oldu.

TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray Sparta Prag'da forma giyen Ganalı forvet Benjamin Tetteh'in peşinde. 1.93 boyundaki dev forvet henüz 21 yaşında. Semih Kaya'nın takım arkadaşı olan genç golcü bu sezon liginde çıktığı 19 karşılaşmada 9 kez fileleri sarstı. Çek kulübüyle Sözleşmesi 2022'ye kadar bulunan Tetteh, Gana'nın U17 ve U20 genç takımlarında forma giydi. Çin Süper Ligi'nde oynadığı 22 maçı 19 golle tamamlayan Alan'ın yanı sıra sarı-kırmızılar gelecek vaat eden bir forveti kadrosuna katarak bu mevkideki sıkıntısını çözmek amacında.

GALATASARAY'IN İSTEDİĞİ BENJAMİN TETTEH KİMDİR?

Transfer bombalarını bir bir açıklamaya başlayan Galatasaray'da gözler şimdi forvet transferinde! Sarı-kırmızılı takımda Alan transferine kesin gözüyle bakılırken Benjamin Tetteh ismi gündeme geldi. Semih Kaya'nın formasını giydiği Sparta Prag'da oynayan Ganalı forvet Benjamin Tetteh Galatasaray taraftarı tarafından büyük merak konusu...

Benjamin Tetteh kimdir?

1.93 boyundaki forvet oyuncusu 21 yaşında ve Gana'lı... 2015 yılında Belçika'nın Standard Liege takımında profesyonel olan Tetteh ilk sezonunda 16 karşılaşmada foma giydi ve 2 gol atabildi.

Tetteh'in bir sezon sonraki durağı Çek ekibi Slovacko oldu. 2016-2017 sezonunda 14 maça çıkan genç golcü 1 gol atabildi. Çekya kariyerini sürdüren 21 yaşındaki oyuncu 2017-2018 sezonunu Bohemians'da geçirdi. 21 maçta 2 gol atabildi.

Güçlü fiziği ve hava toplarındaki hakimiyeti ile dikkat çeken Tetteh asıl patlamayı bu sezonun ilk yarısında yaşadı. Sparta Prag'da Ligde 19 maça çıkan Gana'lı forvet 9 gol atarak ismini duyurdu.

Semih Kaya'nın takım arkadaşı olan Benjamin Tetteh Gana U17 ve U20 takımlarının formalarını 18 kez giydi ve 7 gol atabildi. Güncel piyasa değeri transfermarkt verilerine göre 2 milyon Euro olan Tetteh'in kulübü Sparta ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

BATSHUAYİ'DE SICAK GELİŞME!

Adı Galatasaray’la anılan 25 yaşındaki Belçikalı golcü, kiralık olarak oynadığı Valencia’dan ayrılmaya hazırlanıyor. Süreci takip eden Sarı-Kırmızılılar, bonservisi Chelsea’de bulunan Batshuayi’yi kiralamayı hedefliyor. Stoper ve sol bek transferi yaptıktan sonra gözünü tekrar golcü takviyesine çeviren Galatasaray için flaş gelişme... Bonservisi Chelsea’de bulunan ve bu sezon Valencia’ya kiralık olarak giden Mich Batshuayi, İspanyol ekibinden ayrılmak üzere. La Liga’da aradığını bulamayan ve sadece 1 gol atabilen 25 yaşındaki Belçikalı santrfor, hocası Marcelino ile ters düştü. Kral Kupası’nda kaybedilen 2-1’lik maçın devre arasında kenara alınan Batshuayi hakkında konuşan Marcelino, “Forvete ihtiyacımız var. Bazı nedenlerden dolayı Batshuayi’ye sabrım kalmadı. Satın alma opsiyonu vardı. Kontrat şartları tam olarak nedir bilmiyorum. Ancak herkesin iyiliği için Batshuayi’yi göndermek istiyoruz” dedi.

‘O da ayrılmak istiyor’

Marcelino ayrıca Batshuayi’nin de takımdan ayrılma isteğini kendilerine ilettiğini açıkladı. Galatasaray cephesi süreci yakından takip ediyor. Eğer kontrat feshi gerçekleşirse, Sarı- Kırmızılılar Chelsea ile görüşerek oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamaya çalışacak.

TARIK ÇAMDAL İLE YOLLAR AYRILIYOR

Galatasaray camiasında artık istenmeyen adam haline gelen ve 2 sezondur kadro dışı olan Tarık Çamdal ile yollar ayrılıyor. Sarı-Kırmızılı kulüpten yıllık 1.6 milyon Euro garanti para kazanan 27 yaşındaki bek oyuncusu, alacaklarına karşılık bonservisini almaya hazırlanıyor.

Mutabakatın bu ay içinde gerçekleşmesi bekleniyor. Tarık’ın, Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra 1. Lig’e transfer olacağı iddia edildi.

BELHANDA'YA 7 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!

Aslan’ın 10 numarası Belhanda için Suudi Arabistan kulüplerinin yoğun ilgisi devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yoluna Sarı-Kırmızılı kulüple devam etmek istediğini açıklayan Faslı yıldıza astronomik teklifler yapıldığı, özellikle Al İttihad’ın sürekli menacerler vasıtasıyla oyuncuya haber yolladığı ortaya çıktı.

Bu ısrar üzerine Galatasaray da bonservis beklentisini 7 milyon Euro seviyesine çekti. Taraflar arasında görüşmeler sürüyor.

DEMBA BA'DAN TRANSFER MESAJI!

Uzun süredir ismi Galatasaray ile anılan Demba Ba transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Senegalli yıldız, "Teklifler var, görüşmeler sürüyor. 1 hafta içinde kesin kararımı vereceğim. Çin'de devam etmek de ihtimaller arasında" ifadesini kullandı.

Demba Ba'nın transfer konusunda Galatasaray yönetiminden haber beklediği ifade ediliyor. (Takvim)

LUKAS HARASLİN BOMBASI!

Galatasaray'ın Polonya Ligi takımlarından Lechia Gdansk forması giyen Lukas Haraslin'le ilgilendiği iddia edildi.

22 yaşındaki genç futbolcu, geçtiğimiz 2018 sonbaharında yapılan bir oylamada verilen oyların %55'ini toplayarak Polonya'nın Tricity şehrindeki en iyi futbolcu seçildi.

Parma'dan yetişme...

2015 yılında Parma'nın U19 takımından Polonya'nın Lechia Gdansk takımına transfer olan Slovak futbolcu, çıktığı ilk 46 maçta 7 gol atma başarısı gösterdi.

Bu sezon 8 gole katkısı var!

22 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon Lechia Gdansk formasıyla çıktığı 20 maçta 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'ın Garry Rodrigues'den boşalan yeri Slovak futbolcu Lukas Haraslin'le doldurabileceği düşünülüyor. (Ajansspor)

EREN PAŞA'YA GERİ DÖNÜYOR!

Sarı-Kırmızılı kulüple yollarını ayıracak olan Eren'e eski kulübü Kasımpaşa talip oldu. Gurbetçi oyuncunun Galatasaray'la ilişkisi kesilirse Diagne'ye alternatif arayan Kasımpaşa, Eren'e teklifin yapacak. Eren Derdiyok'un Galatasaray'la olan sözleşmesi Haziran 2019'da bitecek. (Sabah)

MARCAO RESMEN GALATASARAY'DA!

Galatasaray Kulübü, Portekiz temsilcisi Chaves'de forma giyen savunma oyuncusu Marcao'nun transferi konusunda oyuncunun kulübü ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Galatasaray'ın yeni transferi Marcao, pazartesi günü İstanbul'da olacak.

Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira (Marcao)'nın kulübümüze transferi için mevcut Kulübü olan Grupo Desportivo De Chaves-Futebol Sad ile anlaşmaya varılmıştır" denildi.



