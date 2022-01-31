Galatasaray’dan bir garip kamp programı!

Birçok takım gibi lig arasında Antalya’da kısa süreli kamp yapma kararı alan Galatasaray , bir garip uygulamaya gideceğini duyurdu.

İstanbul’da yoğun kar yağışı sonrası hava şartları normale dönmesine rağmen Antalya’ya gitmeyi tercih eden Sarı-Kırmızılılar, medyaya yönelik davetinde antrenmanların sınırlı sürelerle açılacağını aktardı.

Galatasaray kulübünden muhabir ve foto muhabirlerine yönelik bilgilendirmede 3 ve 4 Şubat tarihlerinde yapılacak idmanların sadece 15 dakikalık kısmının medya mensuplarına açık olarak gerçekleşeceğini aktardı. Bilindiği üzere UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde de maçlardan önceki son antrenmanlar sadece 15 dakika süreyle medyaya açık gerçekleşiyor.

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