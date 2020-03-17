Galatasaray Kulübü, hem derbiye hem de daha önceki 4-5 maçlık paket biletleri alanların para iadelerini 10 gün içinde yapacağını açıkladı.

Resmi sitedeki duyuruda, “Galatasaray-Beşiktaş maçına bilet almış taraftarlarımızın bilet ücret iadesi, Passolig tarafından passolig kartlarına yatırılacaktır. Beş maçlık fırsat paketi alan taraftarlarımıza, Gençlerbirliği maçı bilet bedeli düşerek kalan dört maçın iadesi, ödeme yapılan kredi kartına yatırılacaktır. Dört maçlık fırsat paketi alan taraftarlarımıza para iadesi, ödeme yapılan kredi kartına yatırılacaktır. Tüm ödemeler 10 iş günü içerisinde gerçekleşecektir” denildi.

Seyircisiz maçta hasılat kaybı

Aslan’ın Beşiktaş’la oynadığı seyircisiz derbi hem bilet hem de mağazacılık gelirleri açısından büyük kayba yol açtı. Sarı-Kırmızılılar, biletlerin iadesi ve mağazalardaki ürünlerin satılamaması nedeniyle 10 milyon TL’nin üzerinde bir maddi kayıp yaşadı.