Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray, Sparta Prag'ın 1.93 boyundaki Ganalı forvet oyuncusu Benjamin Tetteh'in transferinde ısrarcı. "Yeni Drogba" benzetmesi yapılan genç golcü için Sarı-Kırmızılı takım 6 milyon Euro'luk teklif yapmıştı. Ancak Çekya ekibi sezon sonunda daha yüksek bonservisle satmayı düşündüğü oyuncuyu 10 milyon Euro'dan aşağı bırakmak istemiyor.

Kiralama formülü

Rodrigues ve Ozan Kabak transferlerinden kasasına 21 milyon Euro koyan Galatasaray gelecek vadeden oyuncu için bu kez kiralama teklifi yapacak. Sarı-Kırmızılı takım Tetteh'i sezon sonuna kadar kiralayıp, sezon sonunda satınalma opsiyonunu kullanacağı bir teklif ile Çekya ekibinin kapısını tekrar çalacak. Bu opsiyon 10 milyon Euro olursa Prag'ın razı olması bekleniyor.

Tetteh Galatasaray'a gelmek istiyor!

Sarı-Kırmızılı taraftarların sosyal medyadan mesaj yağmuruna tuttuğu Tetteh Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor.

2022 yılına kadar Sparta Prag ile sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki golcü futbolcu ilk yarıda Çekya Ligi'nde çıktığı 19 maçta 9 kez ağları sarsmıştı.

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr

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