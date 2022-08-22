Bir forvet daha almak isteyen SarıKırmızılılar, uzun bir süredir Andrea Belotti’yi kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda Galatasaray dışında Roma da İtalyan futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Ancak Çizme ekibinin de bu transferi gerçekleştirebilmesi konusunda önünde çok önemli bir engel var. Roma’nın, Belotti’yi renklerine bağlaması için mutlaka oyuncu satışı yapması bekleniyor. Bu konuda Afena-Gyan’ı satmak isteyen Sarı-Kırmızılı kulüp, Cremonese, Sassuolo ve Salernitana gibi takımlarla bonservis konusunda anlaşamadı.

İmzalayamazsa geliyor

Yaşanan bu gelişmelerin ardından her geçen gün Cim Bom’a dönüyor. Galatasaray da deneyimli forvete seneliği 4 milyon Euro’dan 3 yıllık bir kontrat önerisinde bulunmuştu. Şu anda bonservisi elinde olan Belotti’nin de yaz transfer döneminde takım bulamaması halinde Aslan’a gelme ihtimali bir hayli yüksek olarak görülüyor.







