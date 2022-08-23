Galatasaray , savunmanın solu için çalışmalar devam ediyor. Gündemdeki 1 numaralı isim Milan’ın yıldızı Fode BalloToure... Ülkesiyle birlikte Dünya Kupası’nda yer almayı çok isteyen ve sürekli oynayabileceği bir kulüpte kendisini ispatlamak isteyen başarılı oyuncu kendisiyle en yakından ilgilenen kulüp olan Sarı-Kırmızılılar’ın teklifini kabul etti. Oyuncunun bu konuda kulübüyle de görüşme yaptığı ve Galatasaray’a transferi için kolaylık sağlanmasını istediği ifade edildi. Yani transferde iş iki kulüp arasındaki müzakerelere kalmış durumda. Milan, bonservis olarak 5 milyon Euro istiyor. Rakam, Aslan’ın önerdiği bedelin çok üzerinde. Yönetim 2.5 milyon Euro’yu aşmayacak bir fiyata işi bitirmeyi amaçlıyordu.

Kiralık formülü de masada

Oyuncunun da gelmeyi çok istemesini koz olarak kullanmak isteyen Galatasaray, transferi kiralık formülüyle bitirmek adına görüşmelerine devam ediyor. Hafta sonuna kadar transferin resmiyet kazanması ihtimali de oldukça yüksek. Ballo-Toure ile Fransız ekibi Nice de yakından ilgileniyor.

Bayramov da listede

Azerbaycan ekibi Karabağ, deknik direktör Qurban Qurbanov önderliğinde Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında gösterdikleri performans sebebiyle büyük takdir topladı. Azerbaycan ekibi, Şampiyonlar Ligi PlayOff turuna çıkmaya hak kazanarak başarılı bir Avrupa karnesi çizdi. İlk maçta 0-0’lık skor ile turu Çek Cumhuriyeti’ne bırakan Karabağ, bugün Viktoria Plzen’i yendiği takdirde adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdıracak. Bu süreçte oyuncuların bireysel performansları da dikkat çekti. Takımın 21 yaşındaki sol bek oyuncusu Toral Bayramov, Karabağ formasıyla geçtiğimiz sezon 36 maçta forma şansı bulurken 1 gol ve 5 asistlik bir performans sergilemişti. Bu oyuncunun Galatasaray scout ekiplerinin dikkatini çektiği ve menajeri ile temasa geçtikleri öğrenildi.







