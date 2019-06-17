Orta sahaya mutlaka yerli takviyesi yapacak Galatasaray’da, gündeme gelen son isim Aytaç Kara. Küme düşen Bursaspor’dan ayrılmayı planlayan 25 yaşındaki Aytaç, Cim Bom’a önerildi. Yönetim ise, “Bonservis sorununu çözersen, görüşebiliriz” cevabını verdi.

Geçen sezondan yaklaşık 2 milyon liralık alacağı olan Aytaç, buna karşılık serbest kalmayı planlıyor. Daha önce A Milli Takım formasını da 2 kez giyen 1.85 boyundaki Aytaç, geçen sezon ise 32 lig maçında 6 gol, 2 asistlik istatistik yakaladı.

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