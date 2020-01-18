Galatasaray’dan ayrılması beklenen Nzonzi için ilginç yorum!

Galatasaray’dan ayrılması beklenen ve Aston Villa’nın transfer gündemine gelen Steven Nzonzi için Premier Lig ekibinin eski oyuncularından Darren Bent, ilginç bir yorumda bulundu.

18 Ocak 2020, Cumartesi 06:01 Son Güncelleme:
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Galatasaray’dan ayrılması beklenen Nzonzi için ilginç yorum!

Galatasaray’da kadro dışı kaldıktan sonra adı birçok kulüple anılan Nzonzi, Aston Villa’nın da transfer gündeminde.

Daha önce Villa forması giyen eski futbolculardan Darren Bent, İngiliz kulübünün Nzonzi’yi istemesine şaşırdığını belirterek, “Aston Villa çok fazla orta saha oyuncusuna sahip. Neden yeni bir orta sahanın adının daha transfer için gündeme geldiğini anlayamıyorum. Nzonzi harika bir oyuncu. Cüsseli ve güçlü olduğunu biliyorum. Ancak teknik direktör Dean Smith’in yeni bir orta sahaya ihtiyacı olduğundan emin değilim” dedi. 

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