Süper Lig 'de Galatasaray formasını ilk kez 2017 yılında sırtına geçiren Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılı takımla uzun yıllar geçirdi. Bu süreçte birçok başarıya imza atan Cezayirli yıldız, Galatasaray ile Süper Lig şampiyonlukları yaşadı. Geçtiğimiz sezon takımla birlikte kötü bir dönem geçiren Feghouli, sezon sonunda biten sözleşmesiyle birlikte takımdan ayrıldı. Ayrılığın ardından birçok takımla görüşmelerini sürdüren yıldız oyuncu, yaz aylarında bir takımla anlaşamadı ve boşta geçirdi.

SÜPER LİG EKİPLERİYLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Galatasaray ile şampiyonluklar ve kupalar kazanan Feghouli'nin yeni takımı merak konusuydu. Cimbom ile sayısız başarılar kazanan Feghouli için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Sarı kırmızılılardan ayrılmasıyla beraber Feghouli, Süper Lig takımlarıyla görüşmüştü. Yıldız oyuncu, bir dönem Başakşehir ve Beşiktaş ile temas halindeydi. Suudi basını, önemli bir gelişmeyi okuyucularına aktardı.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Her iki takımla da anlaşamayan Feghouli'nin yeni durağı belli oluyor. Aktarılan bilgilere göre Sofiane Feghouli, El Ahly ile görüşmelere başladı. Cezayirli yıldız için Suudi kulübünün önemli aşama kaydettiği ifade edildi. Bununla beraber haberde, transfere kesin gözüyle bakıldığı kaydedildi. (Sabah)



















