Elit U19 Ligi'nde geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray 'da bir ayrılık yaşandı. Şampiyonlukta önemli rol oynayan isimlerden Ahmed Jafeli, ülkesi Tunus'a transfer oldu.

Tunus Ligue I Pro ekiplerinden US Monastir, Ahmed Jafeli'yi kadrosuna kattı. Afrika Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele eden Tunus ekibi, genç oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

2021'de bir başka Tunus ekibi Esperance'in altyapısından Galatasaray'a transfer olan Jafeli, Sarı-Kırmızılıların U19 takımında geçirdiği sezonu 27 maçta 5 gol, 2 asist ile tamamladı.

Şampiyonluk maçında perdeyi açmıştı

Galatasaray 19 Yaş Altı Futbol Takımı, Elit U19 Ligi 2021-2022 Sezonu'nu şampiyon olarak tamamlamayı bitime bir hafta kala oynanan Konyaspor maçında garantilemişti. Galatasaray'ın 2-1 kazanmayı başardığı maçta ilk gol 51. dakikada Ahmed Jafeli'den gelmişti.