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Galatasaray'dan ayrılan Ahmed Jafeli, US Monastir'e transfer oldu

Elit U19 Ligi'nde geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın önemli isimlerinden Tunuslu Ahmed Jafeli, ülkesi ekiplerinden US Monastir'e transfer oldu.

21 Ağustos 2022, Pazar 18:14 Son Güncelleme:
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Galatasaray'dan ayrılan Ahmed Jafeli, US Monastir'e transfer oldu

Elit U19 Ligi'nde geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray 'da bir ayrılık yaşandı. Şampiyonlukta önemli rol oynayan isimlerden Ahmed Jafeli, ülkesi Tunus'a transfer oldu. 

Tunus Ligue I Pro ekiplerinden US Monastir, Ahmed Jafeli'yi kadrosuna kattı. Afrika Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele eden Tunus ekibi, genç oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 

2021'de bir başka Tunus ekibi Esperance'in altyapısından Galatasaray'a transfer olan Jafeli, Sarı-Kırmızılıların U19 takımında geçirdiği sezonu 27 maçta 5 gol, 2 asist ile tamamladı. 

Şampiyonluk maçında perdeyi açmıştı

Galatasaray 19 Yaş Altı Futbol Takımı, Elit U19 Ligi 2021-2022 Sezonu'nu şampiyon olarak tamamlamayı bitime bir hafta kala oynanan Konyaspor maçında garantilemişti. Galatasaray'ın 2-1 kazanmayı başardığı maçta ilk gol 51. dakikada Ahmed Jafeli'den gelmişti. 

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