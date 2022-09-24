Galatasaray 'da kurmaylar sezon başında kadroya yıldızları dahil etti. Sarı-kırmızılılar Mauro Icardi, Sergio Oliveira, Lucas Torreira ve Juan Mata gibi yıldızlarla takımını güçlendirdi. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda kadroda düşünülmeyen oyunculara veda edildi. Sarı-kırmızılılardan ayrılıp Avrupa'nın yolunu tutan tecrübeli futbolcu forma giymeyi unuttu. İşte detaylar...

Galatasaray altyapısında yetişen Bartuğ Elmaz sözleşmesinin bitmesinin ardından Marsilya'nın yolunu tuttu. 19 yaşındaki önlibero Marsilya'nın genç takımına gönderildi. 3 müsabakada da 90 dakika forma giyen Bartuğ Elmaz gol ya da asist üretmedi. Bartuğ Elmaz'ın Marsilya ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.

CICALDAU'DAN SIFIR KATKI

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılıların kadroda düşünmediği Alexandru Cicaldau bu sezon başında Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Ittihad Kalba ile anlaşma sağladı. 25 yaşındaki oyuncu maaşının tamamının ödenmesi karşılığında Al Ittihad Kalba'ya kiralandı. 25 yaşındaki orta saha bu sezon 3 müsabakada forma şansı buldu. BAE'de toplam 235 dakika sahada kalan Alexandru Cicaldau bir sarı kart gördü.





OZORNWAFOR KİRALIK GİTTİ

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Charleroi'ye kiraladığı Valentine Ozornwafor'un sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonu Belçika temsilcisi tarafından kullanıldı. Sarı-kırmızılılar kasasına bu transferden 100 bin euro koydu. Charleroi, 23 yaşındaki Nijeryalı stoperi sezon sonuna kadar Ligue 2 ekibi Sochaux'a kiralandı. Valentine Ozornwafor, Ligue 2'de 3 maçta oynadı ve 1 sarı kart gördü.

MORUTAN'DAN 2 GOLE KATKI

Galatasaray'da forma şansı bulması zor hale gelen Olimpiu Morutan, 150 bin euro karşılığında Serie B ekibi Pisa tarafından kiralandı. Rumen oyuncunun anlaşmasına satın alma opsiyonu maddesi dahil edildi. 23 yaşındaki on numara Pisa formasıyla toplam 6 maçta şans buldu. 317 dakika sahada kalan Olimpiu Morutan 1 gol ve 1 asist üretti.

MOSTAFA FORMDA BAŞLADI

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed sezon sonuna kadar Nantes'a kiralandı. Nantes bu transfer için sarı-kırmızılılara 250 bin euro kiralama bedeli ödedi. Mısırlı oyuncu için yapılan anlaşmaya satın alma opsiyonu maddesi eklendi. Mostafa Mohamed 11 müsabakada şans buldu. 24 yaşındaki oyuncu 643 dakika sahada kalırken, 3 gol ve 2 asist üretti.

MARCAO FORMA GİYMEDİ

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Marcao, La Liga ekibi Sevilla'yla anlaşma sağladı. 26 yaşındaki stoper için Sevilla 12 milyon euronun yanı sıra bonus maddeleri olan bir anlaşmaya imza attı. Marcao ile La Liga ekibi arasındaki anlaşmanın 30 Haziran 2027'de biteceği kaydedildi. Brezilyalı oyuncu yeni takımında henüz forma şansı bulmadı. (Skorer)



