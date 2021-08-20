Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması
Galatasaray'ın Randers ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlanan Arda Turan ile ilgili açıklama geldi. Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Arda Turan’ın yapılan MR tetkikleri sonucu sol ayak bileği iç yan bağda kısmi hasar ve kemik ödemi, ayak bileği eklem kapsülü ve eşlik eden yumuşak dokuda ise kanama tespit edilmiş, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Galatasaray ’ın dün Danimarka temsilcisi Randers’le oynadığı UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sakatlanan kaptan Arda Turan’ın durumu netlik kazandı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, deplasmanda oynanan Randers müsabakasının son dakikalarında sakatlanan Arda Turan’ın MR’ının çekildiği bildirildi.
Yapılan tetkikler sonucunda tecrübeli futbolcunun sol ayak bileği iç yan bağında kısmi hasar ve kemik ödemi, ayak bileği eklem kapsülü ile eşlik eden yumuşak dokusunda ise kanama tespit edildiği kaydedildi.
Arda’nın tedavisine başlandığı aktarıldı.