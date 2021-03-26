Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray, genç ve potansiyelli isimler adına da transfer çalışmalarına devam ediyor. Galatasaray'ın gündemine gelen son isim Hajduk Split'ten Stipe Biuk oldu.

Index.hr'nin haberine göre Galatasaray ve bazı Türk kulüpleri, devre arasında Biuk için temaslarda bulundular. Galatasaray'ın transfer adına bir görüşme gerçekleştirdiği belirtilirken o tarihten bu yana ise yeni bir görüşmenin söz konusu olmadığı ifade edilmekte.

Hırvat basınının haberine göre oyuncunun takımdan ayrılmak istemediği aktarılıyor. Henüz 18 yaşındaki genç sol açığın kulübü Hajduk Split ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.