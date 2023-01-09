Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe 'yi deplasmanda Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin golleriyle 3-0 deviren Galatasaray , 39 puanla liderliğini perçinledi. 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki farkı 4'e çıkaran Aslan, ara transfer çalışmalarına da hız verdi. Sarı Kırmızılılar, ilk hedefi Antalyaspor'un yıldız forveti ve tecrübeli sol beki olarak belirledi.

OKAN BURUK'TAN KARİYER REKORU

Başakşehir’le daha önce Süper Lig şampiyonluğu yaşayan, Akhisar’la da Türkiye Kupası’nı kaldıran Okan Buruk, kariyerinin en uzun galibiyet serisine Galatasaray’da ulaştı. Cim Bom, ligde tam 7 haftadır kazanıyor. Zorlu fikstürden 21 puan çıkartan Sarı-Kırmızılılar, zirvenin keyfini çıkarıyor. Türkiye Kupası maçları da dahil edildiğinde, Okan Buruk’un Galatasaray’ı son 9 resmi karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

ICARDİ KALİTESİNİ GÖSTERDİ

Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi, sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalmıştı. 20 günlük tedavi sürecinin ardından Fenerbahçe derbisiyle kadroya geri dönen Icardi, kalitesini girer girmez gösterdi. 29 yaşındaki yıldız, 76. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna girdi ve sadece iki dakika sonra Kerem Aktürkoğlu'nun farkı 2'ye çıkaran golünde asisti yaptı.

5 GOL, 4 ASİST

Klas bir dokunuşla topu Kerem'e vererek milli oyuncuyu Altay'la karşı karşıya bırakan Arjantinli oyuncu, 90+10'da Serdar Dursun'un hatalı pasında hemen topu kaptı ve soldan ceza sahasına girip, zor pozisyonda maçı bitiren golü attı. Derbi öncesi en son Başakşehir'i 7-0 yendikleri maçta 1 gol ve 2 asistle oynayan Icardi, ligde son 5 mücadelede 9 gole katkı sağlamayı başardı. Tecrübeli futbolcu bu maçla birlikte ligde gol sayısını 5'e, asistini 4'e yükseltti.









ZİRVEDE FARKI AÇTI

Galatasaray’ın dünkü derbiye kadar Fenerbahçe ile oynadığı son 15 lig maçında 2 galibiyeti vardı. O iki zafer de Kadıköy’de kazanılmıştı. Sarı Kırmızılılar, yine Ülker Stadı’nda mutlu sona ulaştı. Müthiş bir oyunla ve net üstünlükle Sarı-Lacivertli rakibini yıkan lider Galatasaray, zirvede farkı açtı. Öte yandan Kadıköy’de oynanan 6 maçta Galatasaray’ın sadece 1 yenilgisi var. Diğer 5 maçın 3’ünü kazanan Aslan, 2’sinde beraberlikle yetindi.

SEFEROVIC TÜRKİYE'DE KALMAYA SICAK BAKIYOR

Galatasaray'da gözden çıkarılan ve ara transfer döneminde kiralık sözleşmesi feshedilmesi beklenen Haris Seferovic, Benfica'ya geri dönmek istemediğini açıklamıştı. Düzenli oynayabileceği bir takımda olmak isteyen 30 yaşındaki santrfora, şimdiden birçok Türk kulübünün talip olduğu ortaya çıktı. Seferovic'in menajeriyle temasa geçen Süper Lig temsilcileri, İsviçreli golcüyü kadrolarına katmak istediklerini net şekilde ilettiler. Tecrübeli futbolcunun da kulüplerin anlaşması durumunda Türkiye'de kalmaya olumlu yaklaştığı bildirildi.









VAN AANHOLT GÖZDEN DÜŞTÜ

Kazımcan Karataş'ın İstanbulspor maçında yaşadığı sakatlık sonrasında uzun süre sahalardan uzak kalacak olmasının yanı sıra Emre Taşdemir'in de sakatlığının nüksetmesi savunmanın solunda sıkıntı yarattı. Okan Buruk'un performansından memnun olmadığı ancak alternatifi olmadığı için sol bekte oynatmak zorunda kaldığı Patrick van Aanholt iyice gözden düştü.

PERFORMANSI YETERLİ DEĞİL

Kazımcan ile Emre'nin yokluğunda mecburen 1. tercih olan 32 yaşındaki oyuncunun devre arasında teklif gelmesi halinde, gönderilmesi düşünülüyor. Sol bek mevkiisinde Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir'in sakatlığı Hollandalı oyuncuya gün doğmasını sağlasa da Galatasaray bu pozisyon için arayışlarına devam ediyor.

HAJI WRIGHT VE GÜRAY VURAL'A KANCA

Süper Lig'de muhteşem bir hava yakalayan ve 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan Cim Bom, transferde de gaza bastı. Benfica'dan kiralanan Haris Seferovic'in performansından memnun kalmayan Sarı Kırmızılılar, Antalyaspor'dan Haji Wright'a kanca attı.

Antalyaspor formasıyla çıktığı 52 maçta 26 gol, 3 asistle oynayan ABD'li golcünün güncel piyasa değeri 3.4 milyon Euro.

Kazımcan ve Emre Taşdemir'in sakatlığında yeniden sol bekte görev alan Van Aanholt ile yolları ayırmayı planlayan ve sol bek arayışına giren Galatasaray, Güray Vural'ı da listesine dahil etti.

4 MİLYON EURO + 3 OYUNCU

ABD'li golcü için Akdeniz ekibine 4 milyon Euro bonservis bedeli öneren Cim Bom, Antalyaspor'un takasta istediği isimleri de kabul etti. Haris Seferovic, Yunus Akgün ve Mathias Ross'un sezon sonuna kiralanmasına 'tamam' diyen Sarı Kırmızılılar, pakete sol bek Güray Vural'ı da eklemek istiyor. Kırmızı Beyazlılar, 6 milyon Euro bonservis talep ederken iki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor. Transferle ilgili kısa süre içerisinde sıcak bir gelişmenin yaşanması bekleniyor.

34 yaşındaki Güray, bu sezon çıktığı 14 resmi maçta 2 gol, 1 asistle skor katkısı verdi.

YUNUS AKGÜN SÜRPRİZİ

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da harikalar yaratan Yunus Akgün, sezona iyi başlasa da devamını getiremedi. Formasını Rashica'ya kaptıran Yunus, Okan Buruk'un hamle oyuncusu olurken Wright transferinde ısrarcı olan Cim Bom'un milli oyuncunun kısa süreliğine ayrılmasına onay verdiği öğrenildi.

Esat Soydabircan / FANATİK ÖZEL







