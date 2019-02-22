Çayhan Ortaokulu Müdürü Murat Işık, Galatasaray Spor Kulübü’ne mail yolu ile ulaşarak soğuk kış günlerinde öğrencilerin üşümemesi için kıyafet talebinde bulunduklarını söyledi. Işık, “Takımdan bizlere dönüş yapılarak 200 öğrencimize Galatasaray’ın lisanslı atkı, bere ve eldivenlerini göndereceklerini bilirdiler. Ürünlerimiz elimize ulaştı. Öğrencilerimizin yüzünü güldüren Galatasaray’a şükranlarımızı iletiyoruz” diye konuştu.