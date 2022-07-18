Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray , geçtiğimiz sezonu Marsilya'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi Schalke 04'te bulunan Amine Harit için harekete geçti.

Sky Sport'ta yer alan habere göre Galatasaray, gelecek sezon Bundesliga'da mücadele edecek olan Schalke 04'ün Faslı futbolcusu Amine Harit'i kadrosuna katmak istiyor.

5 milyon Euro'luk teklif

Sarı-Kırmızılı ekip iddialara göre 25 yaşındaki futbolcu için 5 milyon Euro teklif etti ve bu bonservis bedelini taksitler halinde ödemek istiyor.

Ancak Schalke 04 ise Harit'in bonservisi için 10 milyon Euro civarında bir ücret beklerken, bu ödemenin ise doğrudan yapılmasını talep ediyor.

Talipleri fazla

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Marsilya'da geçiren ve Schalke ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcu ile Galatasaray'ın haricinde Marsilya ve Porto da ilgileniyor.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği Marsilya'da Amine Harit, 34 maçta görev yapmış ve 5 gol, 4 asistlik performans göstermişti.



