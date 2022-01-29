Cim Bom'un 1 numaralı ön libero adayı Amadou Diawara, Türkiye'ye gelip gelmeme konusunda kararsız. Roma'dan ayrılmaya hazırlanan 24 yaşındaki Gineli orta saha oyuncusu, ülkesinin Afrika Kupası'ndan elenmesiyle İtalya'ya dönecek. Serie A ekiplerinden de teklif alan genç futbolcunun, detaylı bir değerlendirme sonrasında son sözünü söyleyeceği belirtiliyor. Galatasaray Yönetimi ise Diawara'nın bir an önce İstanbul'a gelerek takıma katılmasını istiyor. Diawara ile bir kez daha görüşecek olan Sarı-Kırmızılılar, oyuncuyu ikna ederek transferi tamamlamayı hedefliyor.