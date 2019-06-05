Aslan’a gurbet yolları göründü... Sarı- Kırmızılılar, Türk Milli Takımı’nın Fortuna Düsseldorf’ta forma giyen iki yıldızı; Kenan Karaman ve Kaan Ayhan’ı gözüne kestirdi. Sol açıkta forma giyen ve geçtiğimiz hafta Yunanistan filelerini havalandırmayı başaran 25 yaşındaki Kenan Karaman’ın, 2 milyon Euro’ya serbest kalma maddesi bulunuyor. Sarı- Kırmızılılar, oyuncuyu ikna ettikten sonra bu parayı ödeyerek transferi gerçekleştirmek ve yerli kadrosunu güçlendirmek istiyor. Kaan Ayhan ise Terim’in mutlaka kadrosunda görmeyi beklediği isimler arasında yer alıyor. Savunmanın her bölgesinde görev yapabilen 24 yaşındaki savunma oyuncusu, Fatih hocanın yeni sezondaki joker planlarından biri.

Fatih hoca ikna edecek

Bundesliga’da iyi bir sezon geçiren Kaan, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray’a transfer olma fikrine son derece sıcak bakıyor. Fatih hocanın, her iki oyuncuyla da özel olarak görüşerek ikna etmeye çalışacağı ifade ediliyor. Yönetim ise Ramazan Bayramı sonrasında Almanya’ya çıkarma yaparak Düsseldorf yöneticileriyle masaya oturacak ve bonservis pazarlıklarını başlatacak.