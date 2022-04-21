Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından olimpik branşlara katkıları nedeniyle "Fair Play Şeref Bayrağı Ödülü'ne" layık görüldü. Ödül töreninde konuşan Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Ali Koç, "28 şampiyonlukla Türkiye'nin en fazla şampiyonluğu olan takımı Fenerbahçe futbol takımı, tarihten bugüne sarı lacivertimizi kalplere kazıyan başlıca unsur oldu" dedi.

Kanarya'nın patronunun bu açıklamaları yeniden 1959 öncesi şampiyonluklar polemiğini tırmandırdı. Ali Koç'un bu açıklamaları sonrasında Galatasaray 'dan da göndermeli bir paylaşım geldi.

Sarı-Kırmızılılar'ın resmi sosyal medya hesabı, Nef Stadyumu'nda daha önce oynanan Fenerbahçe derbisinde yapılan 'Herkes rütbesini bilecek, selam dur' koreografisi ile Galatasaray Müzesi'nin fotoğrafını paylaştı. Cimbom paylaşımına 4 yıldız ekleyerek, "Taraflı, tarafsız tüm futbolseverleri Galatasaray Stadyum Müzesi'ne bekliyoruz" notunu düştü.

Bu paylaşım Galatasaraylılar tarafından kısa sürede büyük ilgi gördü.

İşte o paylaşım: