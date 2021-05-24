Radyospor'dan Özgür Sancar'ın edindiği bilgiye göre Albayrak, Fatih Karagümrük'ün başkanı Süleyman Hurma ile birebir görüşerek, geçen sezon attığı gol ve verdiği gol paslarıyla ligin en istikrarlı oyuncularından bir tanesi olan Alassane Ndao'yu transfer etmek istediğini bildirdi.

Abdürrahim Albayrak, geçen sezon Karagümrük'te kiralık oynayan Jimmy Durmaz'ın bütün hakları ve artı para karşılığında Ndao'yu transfer etmek istediklerini söyledi. Henüz anlaşma sağlanmadı. Galatasaray bu transferde ısrarlı.

Karagümrük, CSKA Moskova'dan Sengalli hücum oyuncusu için 5 milyon Euro istemişti. Bu sabah ise İtalyan kulübü Fiorentina, oyuncu için Karagümrük'e 4 milyon Euro içeren bir teklif gönderdi.

Alassane Ndao ile yakından ilgilenen bir diğer büyük kulüp ise Sevilla... Transferdeki başarısıyla dikkat çeken Endülüs kulübü sportif direktörü Monchi, Senegalli oyuncuyu bir süredir yakından takip ettiriyor.









Feghouli: "Kalıyorum. 1 yıl daha sözleşmem var"

Galatasaray, Sofiane Feghouli ve Radamel Falcao ile yollarını ayırmak istiyor. Ndao'yu Feghouli'nin yerine düşünüyor.

Tunuslu Feghouli'nin bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Tecrübeli oyuncu Olympiakos gibi kulüplerin gündeminde olduğuna dair haberlere konu olmasına karşın, Galatasaray'dan ayrılmayacağı söyledi.

Konuyla ilgili Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorusunu yanıtlayan Feghouli, "Benim, Galatasaray'la 1 yıl daha sözleşmem var. Elbetteki kalacağım ve sözleşmemi tamamlayacağım. Transferle ilgili dedikoduları engelleyemem; ama kesin olarak söyleceğim şey, Galatasaray'da devam edecek olmam" dedi.

Bu arada Galatasaray'ın kalecilerinden Fatih Öztürk, eski takımı Kasımpaşa'ya dönüyor, sarı kırmızılılar ise, Karagümrük'le yollarını ayırmayı planlayan Aykut Özer'i Fatih'in yerine düşünüyor.





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