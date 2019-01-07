Galatasaray'da sezon başında ücretine zam yapılarak garanti ücreti 1.9 milyon Euro'ya çıkartılan Garry Rodrigues, Al-İttihad'la anlaşmaya vardı ve sarı kırmızılılara mesaj yolladı. Sözlerine "Reddedilmeyecek bir teklif aldım" diyerek başlayan Rodrigues, "Galatasaray'da hayalimi gerçekleştirdim ve kariyerimdeki ilk şampiyonluğu burada yaşadım. Hocam Fatih Terim'i, takım arkadaşlarımı ve muhteşem taraftarı hiç unutmayacağım" ifadelerini kullandı.

KALBİM HEP GALATASARAY'LA OLACAK

Yeşil Burun Adalı oyuncu, "Galatasaray'da başka bir seviyeye çıktım ve bu yüzden teklif aldım. Futbolda ayrılıklar olur. Hem benim hem de kulüp için çok iyi bir teklifti. Al-İttihad beni çok istedi. Kalbim Galatasaray'da olacak, yine şampiyonluğa ulaşacaklar" dedi.

BONSERVİS BEDELİ 10 MİLYON 250 BİN

Rodrigues, Al-İttihad'a resmi imzayı dün akşam attı. Akabinde Galatasaray, Rodrigues'in bonservisi için kasasına 10 milyon 250 bin Dolar girdiğini açıkladı. Söz konusu rakamın yüzde 20'si, oyuncunun eski kulübü PAOK'a ödenecek.

Kaynak: Sabah